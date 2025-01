Chau Cacho: la rotunda decisión de Los Palmeras tras el ACV de su cantante.

Cacho Deicas, vocalista y líder del grupo de cumbia Los Palmeras, continúa reponiéndose del ACV que lo dejó internado en el Grupo MIT, ubicado en la provincia de Santa Fe, y asustó a sus seguidores, y en las últimas horas sus amigos emitieron un comunicado para revelar el futuro de la banda. "Por aval y deseo de Cacho", remarcó Marcos Camino, acordeonista y amigo del querido artista,

A través de un video publicado en Instagram, el grupo Los Palmeras anunció: “Hola amigos, mi nombre es Marcos Camino, soy acordeonista de Los Palmeras y quiero comunicarles que, como estaba previsto y como estaba anunciado, el domingo Los Palmeras van a estar actuando en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, por lo tanto los esperamos a todos. Un abrazo grande y bendiciones”.

De esta forma, Los Palmeras seguirán haciendo presentaciones sin la presencia de Cacho Deicas. En otro video, el acordeonista de Los Palmeras había indicado: “Cacho se tomará un merecido descanso para enfocarse en su bienestar. Está en plena recuperación, con toda la fuerza y todas las ganas de volver pronto a los escenarios. Por aval y deseo de Cacho, desde Los Palmeras continuaremos trabajando, compartiendo con ustedes cada uno de nuestros shows, manteniendo viva nuestra música y el amor que nos une”.

Días atrás, Deicas sufrió un accidente cerebro vascular. "El Sr. Deicas Rubén Hector ingresó ayer por un déficit neurológico agudo, sin compromiso del estado de conciencia ni disfunción de otros sistemas. Dicho déficit presentaba varias horas de inicio", comienza el parte médico, que en cuestión de segundos, se viralizó en las redes sociales.

En el mismo, se detalla que "por examen neurológico y estudios de imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) se realizó diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico". Además, se puede leer en el documento: "Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido estable hemodinámicamente en compañía de su familia”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Cacho sufre un accidente cerebro vascular. En el año 1998, contó durante una entrevista cómo fue este primer episodio: "Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden", había contado en aquel entonces.

Fiesta en el cuarteto y la cumbia por lo que pasó con Ulises Bueno y Los Palmeras

Ulises Bueno es uno de los referentes del cuarteto y sorprendió a los seguidores de la cumbia con el lanzamiento de su último material discográfico, “Pisando fuerte”. Junto con el álbum, El Barba lanzó algunas colaboraciones grabadas en vivo durante su última gira y unos de los invitados de lujo fueron Los Palmeras.

De esta manera, el histórico cumbiero Rubén Deicas, más conocido como Cacho, se subió al escenario a cantar con Ulises Bueno el tema “Sabor a poco”, la cual tiene un poco de ambos géneros musicales. Este nuevo encuentro entre la cumbia y el cuarteto genera una mezcla explosiva que será parte de las fiestas del verano 2025.