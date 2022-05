Arquero llega a Argentina para presentar El Mundo Aparte

El exponente musical de Uruguay cruza el charco para dar a conocer su nueva apuesta musical, que dista de su anterior material discográfico.

Arquero es uno de los mayores exponentes del rap uruguayo actual y, en diálogo con El Destape Web, contó todo sobre su nuevo disco El Mundo Aparte, sus presentaciones en Argentina y de su vínculo con el rap.

"El proceso creativo de este disco comenzó cuando nos juntamos Luis Angelero, PAN (productores de El mundo Aparte) y yo a volcar todas las frustraciones e incertidumbres que teníamos en medio de una pandemia que nos había dejado sin saber bien hacia dónde ir", comienza Arquero su descargo sobre El Mundo Aparte. Y agrega: "Nos marcamos horarios en la semana, nos pasamos música para escuchar, juntamos beats antiguos con letras antiguas e hicimos nuevas de ambas, después fuimos encontrando con el tiempo un rumbo, un sonido que no perdía su identidad aunque exploraba varios géneros".

El propio Arquero defina al disco con una reflexión: "Nos pone siempre en un lugar de incomodidad y creo que por eso es tan valioso, acá como en la vida no nos sentimos seguros siempre, se toman riesgos. Es un álbum honesto porque profesa incertidumbres y eso lo hace muy humano".

El músico nacido en Sevilla y criado entre España y Uruguay se expresó sobre su primeros vínculos con la música y soltó: "En la ruta, en el auto de mi viejo. Ahí entre canciones de Sabina, Zitarrosa, Gardel, y algún álbum de flamenco o de Alejandro Sanz que ponía mi madre fui soñando con dedicarme a esto. Años después me interesaría por el rap, empezaría a investigar maquetas de bandas under de la época. Grabé mi primera canción a los doce, trece años".

El cantante a sus ocho años ya era parte de un coro escolar. Pero recuerda que ya con ocho cantaba en un coro que había en su escuela. "Después, ya más consciente, fui conociendo a personas que estaban para la misma que yo y empezamos a jugar a la música hasta que no fue más solo un juego y vimos que había un público receptivo", agregó.

"Creo que influyó a todos los géneros y no solo al rap. Apareció una frescura que faltaba, un cambio en el hermetismo de algunos géneros y al discurso de ´a mi no me interesa la plata´ y si tal o cual era o no un vendido que tanto afectaba a la música", respondió Arquero sobre la irrupción del trap en la industria musical. Y sumó: "A mí en lo personal me encanta que haya aparecido. y como todos los géneros tiene sus artistas que me encantan y otros que no tanto, pero que era necesario, lo era".

El significado del rap en la vida de Arquero

"El rap fue el camino que encontré cuando no tenía otra forma tan efectiva para expresarme. Yo no me considero a mí mismo un músico, me considero alguien que hace canciones, y cómo en esa época mi interés por la literatura y por las palabras era mayor que por los instrumentos -lo sigue siendo pero cada vez le doy más importancia a lo instrumental y a lo melódico- fue la vía de escape para expresar mis sentimientos más accesible que encontré. ya había intentado aprender guitarra por mi cuenta y no me había salido tan bien, y en foros y páginas allá por el 2004 se podían encontrar con facilidad instrumentales de uso libre sobre las que escribir canciones. Más allá de toda la cultura hiphop que conozco, que me gusta pero con la que no comulgo siempre, el rap me permitía expresarme que era lo que realmente necesitaba. Creo que de haber sabido tocar mejor, o de cantar mejor hubiera arrancado por otro lugar y el orden de los factores no alteraría demasiado el producto al día de hoy, porque siempre fue una cuestión de expresión más que de géneros".