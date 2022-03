Simona presenta un adelanto de su próximo EP, Vino y Blunt

La cantante propone una fusión de bossa nova con el funk brasileño.

Simona reflexiona en Vino y Blunt sobre la conexión que comparten dos personas cuando están enamoradas, olvidando los límites infinitos de la piel. Este es el primer adelanto de su próximo EP y suena a bossa nova bien mezclada con un palpitante funk brasileño.

Simona embriaga con esos sonidos dream pop que tanto la caracterizan, gracias a una base de instrumentos digitales y arreglos filtrados de guitarra que fluyen con delicadeza junto a la voz de la artista, que dedica esta canción a aquellos momentos donde la felicidad y la tranquilidad lo inundan todo.

Ahora, la argentina continúa con su carrera manteniendo un compromiso estético y ético, buscando siempre la experimentación y la diversidad sonora, junto a sus apasionadas letras. Se comprueba con Vino y Blunt, producido por Facundo Castaño y Pablo Gimenez (El Zar), y Nico Btesh, que Simona sigue fiel a sus inicios, apostando por la mezcla de universos; en su anterior single Amarillo sin corazón demostró su versatilidad a través del house, recordaba su compromiso con ella misma y su queerness en Sin Disfráz, y hacía bailar a su público en Lluvia. Ya jugaba con la bossa nova en Clean Baby y nos introducía al sweet reggaetón en Rosa Pastel, todas ellas canciones únicas que revelan pieza a pieza la esencia de la artista.

“Cuál es el límite de tu piel, cuál es el límite de mi piel, no importa si vos ya lo sabés, parece que todavía yo no me enteré”, deviene un mensaje sin palabras que envía un cuerpo a otro cuando ya se conocen, pero todavía pueden conocerse más. Esa es la estrofa que elige Simona para presentar su nuevo sonido, bien marcado en Vino Y Blunt, pero siempre leal a su identidad más auténtica.

Con nuevo single y un EP a punto de desvelarse continúa ahora su gira por Argentina, tras su debut en el Lollapalooza este pasado domingo. Se presentará el 1 de abril en Pimienta Rosa de Mendoza, el 2 de abril en Comuna Club de San Luis, el 3 de abril en Mamadera Bar de San Juan, el 14 de abril en la Fiesta Katana Club Paraguay de Córdoba y el 15 de abril en The Speakeasy Selina en Córdoba.