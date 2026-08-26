Murió Rubén Rada: así fue su última aparición en público

Murió Ruben Rada a los 83 años tras batallar contra un cuadro severo de neumonía. La triste noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado: "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más".

Así fue la última aparición en público de Rubén Rada

Apenas unos días antes de su internación, Rubén Rada hizo su última aparición en público en el estreno de "¿Quién va a cantar?", un ciclo de encuentros musicales que reunía a artistas de distintos géneros y se transmitía a través de su canal de YouTube. Lo presentó el 16 de julio, el mismo día en que cumplía 83 años, con la banda uruguaya La Vela Puerca como invitada del primer episodio.

La última aparición de Rubén Rada fue junto a la banda uruguaya La Vela Puerca. Foto: @negrorada Instagram

En ese momento, Rada también estaba con la cabeza puesta en otro proyecto que finalmente no llegó a concretar: el reencuentro de Tótem, la banda que había fundado a comienzos de los años 70, con dos shows programados para octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo. Pocos días después de aquel estreno, el cuadro de neumonía bilateral que atravesaba se agravó y derivó en la internación de la que ya no pudo recuperarse.

Una carrera de más de seis décadas

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rubén Rada se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música popular uruguaya, con una carrera que combinó el candombe con el rock, el jazz, el funk y el soul. Sus primeros pasos los dio en la comparsa Morenada, a los 10 años, y con el correr de las décadas pasó por bandas fundamentales como El Kinto, junto a Eduardo Mateo, y Tótem, además de integrar el proyecto Opa en Estados Unidos junto a los hermanos Fattoruso.

Como solista editó más de 40 discos a lo largo de su carrera, con éxitos como "Cha cha, muchacha", "Muriendo de plena" y "Alegre caballero", que lo llevaron a consolidarse como uno de los músico más importantes en la historia de su país.