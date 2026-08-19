De qué murió Pucho de Los Tekis: el folklore, conmocionado por la partida del músico a los 68 años

La música argentina se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce -bajista de Los Tekis- a los 68 años. La noticia sacudió al ambiente cultural y a miles de seguidores que, tras los emotivos mensajes de despedida compartidos por la banda jujeña en sus redes sociales, buscaron precisiones sobre las causas detrás de su inesperada partida.

Ponce venía batallando contra un tumor que afectó su salud en el último tiempo, situación por la cual se había sometido a una intervención quirúrgica recientemente. Hasta el momento esos son los datos que se conocen sobre el deceso de este músico, a quien sus compañeros de Los Tekis despidieron con dolor e incredulidad por su pronta partida.

Los integrantes de la emblemática banda del folklore norteño expresaron la dificultad de asimilar el paso abrupto de la rutina compartida al duelo, remarcando la ausencia de palabras para definir "el vacío que sentimos en este momento". En el mismo comunicado, el grupo rememoró "las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino", al tiempo que caracterizó a "Puchito" como un compañero afectuoso, de gran porte y generosidad.

Pese al impacto que supone su fallecimiento, Los Tekis sostuvieron que el legado artístico del bajista mantendrá vigencia en la identidad del proyecto: "Su alma creativa continuarán presentes en cada canción y en cada corazón carnavalero. Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora", finalizó el texto compartido por la banda.

Las despedidas a Pucho de Los Tekis en las redes sociales

La conmoción en el circuito del folklore y entre sus colegas se manifestó de manera inmediata tras conocerse la novedad de su fallecimiento. Una de las dedicatorias de mayor impacto fue la emitida por Soledad Pastorutti, quien hizo público su pesar al señalar: “Que pena tan grande, cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos, cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho”.

A las muestras de dolor se sumó el grupo Ceibo, que destinó unas palabras de acompañamiento tanto al entorno del bajista como a sus compañeros de escenario. En su mensaje, la agrupación cordobesa expresó: “Te vamos a recordar por siempre como el gran tipo que fuiste Pucho querido. ¡Abrazos Tekis hermanos del alma!”.

Pucho de Los Tekis.

El comunicado completo de Los Tekis

"Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida. No existen las palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento. Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte.

La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino. Tu presencia siempre fue fuerte, valiosa, inmensa como tu corazón, Puchito. Tantos años juntos, tantos sueños compartidos.

Hoy ya no estás físicamente entre nosotros pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero! Una parte de tu alma creativa, alegre, optimista, el artista, el poeta, nos va a seguir acompañando. Tuvimos suerte de cruzarnos con un tipazo como vos. Te vamos a extrañar mucho manyin! Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre".