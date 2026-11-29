El músico estadounidense Mike Love, cofundador de The Beach Boys, falleció el último sábado a los 85 años, según confirmó su publicista Katie Altman a medios como Variety y Rolling Stone, sin informar la causa ni el lugar de la muerte.

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¿Qué comunicó su entorno tras su fallecimiento?

En el mensaje difundido para confirmar el deceso, la representante del artista señaló: “Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia”.

Altman también destacó su recorrido artístico y su vínculo con el público: “Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sintió al actuar para sus amados seguidores”. Su última presentación en vivo había sido el 10 de octubre en Nashville.

¿Cuál fue su huella en The Beach Boys y en la música pop?

Nacido en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, Love fundó The Beach Boys en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson y su amigo Al Jardine, en el inicio de una trayectoria que superó los 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.

En 1962, con la colaboración de Brian Wilson, escribió la letra y la melodía de “Surfin’ USA”, el primer éxito que definió el sonido de la banda al combinar el rock de Chuck Berry y Little Richard con armonías vocales. A lo largo de su carrera fue coautor de clásicos como “Good Vibrations”, “Fun, Fun, Fun” y “Kokomo”, aunque también acumuló tensiones con buena parte de los seguidores por las sucesivas disputas judiciales contra sus compañeros, entre ellas por los créditos de composición.