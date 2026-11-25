El lunes 23 de noviembre se conoció la muerte de un histórico periodista de música internacional mediante un comunicado de su familia.

El periodismo musical internacional está de luto por la muerte de Ian “Molly” Meldrum, uno de los comunicadores más influyentes de Australia, quien murió a los 83 años. La noticia se conoció el lunes 23 de noviembre y, según informaron distintos medios, murió durante la madrugada en el hospital Epworth de Richmond, en Melbourne.

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Ian “Molly” Meldrum murió a los 83 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por su representante, en el que informaron que murió en paz y agradecieron la atención recibida por parte del personal médico. Si bien sus allegados señalaron que atravesaba una enfermedad, no dieron a conocer cuál fue la causa específica de su muerte.

Meldrum fue periodista, crítico musical, conductor de televisión y productor discográfico. Alcanzó una enorme popularidad como presentador de Countdown, el ciclo musical de la cadena ABC que se emitió entre 1974 y 1987. Desde ese espacio contribuyó a dar visibilidad a bandas y artistas como AC/DC, INXS y Kylie Minogue.

Quién era Ian Molly Meldrum

Cuando recomendaba a un grupo o artista con su frase característica, "hazte un favor", el efecto solía verse en un aumento de las ventas de discos y entradas. Por el ciclo pasaron figuras de todo tipo, y hasta el hoy rey Carlos III apareció en el programa. A lo largo de su carrera, trabajó en publicaciones como Go-Set, donde fue editor asistente entre 1966 y 1974, y fundó su propio sello discográfico, Melodian Records.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes reconocimientos, en 1986 fue nombrado Miembro de la Orden de Australia y en 2014 ingresó al Salón de la Fama de los premios ARIA. Ian se convirtió en el primer profesional que no era intérprete discográfico en recibir esa distinción. Su aporte fue fundamental para dar visibilidad a la música australiana y conectar a sus artistas con el público internacional.