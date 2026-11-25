Una participante de un famoso reality show de citas murió a los 35 años el sábado 21 de noviembre por un cáncer ginecológico.

La participante del reality de citas Todo en 90 días: antes del viaje, Sheila Mangubat, murió a los 35 años en Filipinas, el sábado 21 de noviembre. Según informó su amiga e intérprete Aimee Adiwang al medio estadounidense Page Six, Sheila murió a raíz de un cáncer ginecológico, una enfermedad que su familia desconocía hasta que fue internada.

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Sheila Mangubat murió a los 35 años en Filipinas el sábado 21 de noviembre.

De acuerdo con el relato de Adiwang, Sheila estuvo hospitalizada durante cuatro días antes de morir. En ese entonces, les había contado a sus familiares que tenía una infección urinaria, porque ese habría sido el primer diagnóstico que recibió. Su hijo adolescente, Jhonreil, también habría informado que su madre padecía una anemia severa y había sufrido complicaciones circulatorias.

El fallecimiento había sido anunciado por David Dangerfield, quien fue su pareja durante el reality: “Me rompe el corazón compartir la noticia de su familia. Estoy devastado y todavía intento procesar esta pérdida”. Sheila y David se habían conocido por internet, en un grupo vinculado al lenguaje de señas, y su historia de amor llegó a la sexta temporada del programa.

De qué trata Todo en 90 días

Todo en 90 días es un reality show estadounidense de la cadena TLC que sigue a parejas binacionales que tienen un plazo de 90 días para casarse en Estados Unidos bajo la visa K-1. El ciclo muestra el choque cultural, la adaptación a vivir juntos por primera vez y las dudas sobre el matrimonio bajo presión.

La visa K-1 permite que el prometido o prometida extranjero de un ciudadano estadounidense ingrese al país y contraiga matrimonio dentro de los 90 días. Si no se casan en ese tiempo, la persona extranjera debe regresar a su país de origen. Se estrenó en enero de 2014 y dio lugar a múltiples derivados (spin-offs), como Todo en 90 días: antes del viaje o Todo en 90 días: una última oportunidad. Asimismo, el programa está editado y dramatizado como entretenimiento televisivo.