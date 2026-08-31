El rock nacional está de luto por la muerte de Miguel Zavaleta, a sus 71 años. El líder, vocalista y compositor de la recordada banda Suéter falleció a los 71 años tras luchar contra el cáncer. Su partida deja un gran vacío en la música con hitos como “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su entorno; familiares y amigos compartieron mensajes de despedida y cariño al icónico músico en redes sociales. Entre ellos, el periodista Sergio Marchi confirmó que "se fue tranquilo, pero a regañadientes porque quería vencer el cáncer cruel".

"Hasta siempre Miguel": el mensaje de la banda Suéter para despedir a su líder

En un posteo en su cuenta oficial de Instagram, la banda compartió un sentido mensaje. "Hoy despedimos a Miguel Zavaleta, la voz de Suéter. Durante tantos años compartimos canciones, escenarios, ensayos, viajes, noches y una parte irrepetible de nuestras vidas", expresaron.

Sobre el cantante recordaron: "Miguel tenía una voz inconfundible, una personalidad única y una manera de hacer música que dejó una marca imposible de borrar. Con él nacieron canciones que siguen formando parte de la vida de muchísima gente. Canciones que atravesaron generaciones y que todavía hoy siguen sonando. Detrás de esas canciones están también los años compartidos, las historias, las alegrías, las diferencias y todo aquello que construyó nuestra historia como banda".

"Hoy queremos recordarlo por lo que fue y por lo que dejó. Miguel Zavaleta fue y será siempre la voz de Suéter. Gracias por las canciones, por los escenarios y por tantos años de música. Hasta siempre, Miguel", concluyeron.

Quién fue Miguel Zavaleta, el ícono del rock nacional

Miguel Zavaleta nació en febrero de 1955 y fue uno de los tecladistas, compositores y cantantes claves del rock nacional. Antes de Suéter, formó parte de Bubu, un proyecto ligado al circuito under de fines de los ’70 y principios de los ’80 que mezclaba música y teatralidad. En 1981 fundó Suéter junto a Gustavo Donés, Juan del Barrio y Jorge Minissale, en plena dictadura, y se convirtió en la voz y el rostro más visible del grupo.

Suéter se ubicó dentro de la nueva camada del rock argentino de los años ochenta, junto a bandas como Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos y Zas. El grupo combinó elementos de la new wave, el pop y el reggae, y logró instalarse en las radios en un momento en que las restricciones a la música extranjera abrieron paso a los artistas locales.

Entre sus temas más recordados están "Elefantes en el techo", "Amanece en la ruta", "Vía México", "El anda diciendo" y "Extraño ser", canciones que trascendieron su época y siguieron sonando durante décadas.

En 2024 protagonizó un reencuentro de la banda en La Trastienda, compartiendo escenario con otros músicos que pasaron por distintas formaciones de Suéter, en lo que terminó siendo una de sus últimas apariciones públicas. Tras su muerte, colegas y figuras del ambiente musical y periodístico lo despidieron destacando su carácter irreverente, su humor y su lugar como referente de una generación del rock nacional.