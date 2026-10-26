Murió Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas: qué otros personajes hizo y la causa de su deceso

Eric Bauza, reconocido por haber dado su voz a los icónicos personajes Bugs Bunny y el Pato Lucas, murió a los 48 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido en sus redes sociales. La noticia fue constatada por registros médicos oficiales.

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El actor de voz y ganador del premio Emmy murió el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según observan los registros del médico forense del condado de Los Ángeles. La familia de Bauza sostuvo en un comunicado que la muerte se produjo "repentinamente".

Todas las voces que hizo Eric Bauza

A lo largo de su trayectoria, Eric Bauza acumuló cientos de créditos como actor de doblaje para estudios como Disney, DreamWorks y Cartoon Network, entre otros. Además, prestó su voz para muchos de los Looney Tunes en la película Coyote vs ACME, incluyendo a Piolín, Porky Pig, Elmer Fudd y Foghorn Leghorn, además de Bugs Bunny y el Pato Lucas.

Por su trabajo con los Looney Tunes, Bauza ganó un premio Emmy en 2022. Además, ganó premios Emmy en 2023 y 2025 por otros trabajos como doblajista. Otros personajes icónicos a los que el actor le prestó su voz son: el Gato con Botas en La leyenda del Gato con Botas, Splinter en El origen de las Tortugas Ninja y Fozzie Bear en Los bebés Muppet. En cine puso su voz para el Pájaro Loco en la película de animación del mismo nombre y fue el General Toad en La película de Súper Mario Bros.

El famoso actor de doblaje Jim Cummings, quien le dio voz a personajes como Tigger, Winnie the Pooh y el Demonio de Tasmania, manifestó su profundo dolor en respuesta al comunicado de la familia, calificando a Eric Bauza como "un joven muy amable". "No encuentro palabras", escribió para mostrar su pesar.

Bauza nació en Toronto, Canadá, y se mudó a Estados Unidos para estudiar animación. Según constata en su perfil de IMDb, en su tiempo libre realizaba trabajos de doblaje hasta que fue descubierto por Hollywood, industria en la que brilló durante más de una década.