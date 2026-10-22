Murió Tom Skerrit, actor de Alien y Top Gun, a los 93 años

El actor Tom Skerrit, conocido por sus papeles memorables en las películas Top Gun y Alien, murió a los 93 años dejando una carrera de más de 60 años. Su familia confirmó la noticia al medio Deadline y aseguró que su deceso fue por causas naturales.

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Tom Skerrit solía destacar en papeles secundarios y su salto al reconocimiento fue en Picket Fences, donde interpretó el rol protagonista -el sheriff Jimmy Brock-, en una actuación por la que ganó un premio Emmy. Pero antes de dedicarse a la actuación, Skerrit estuvo cuatro años en la Fuerza Aérea y luego pasó por la dirección de cine.

En sus primeros trabajos figuran participaciones en las series western de televisión The Virginian, Death Valley Days, 12 O' Clock High y Gunsmoke. Su primer papel importante en televisión fue como el capitán August Bedford "Duke" Forrest en la película de *M*A*S*H* (1970), con dirección de Robert Altman.

Dicho personaje fue el que le permitió construir una carrera prolífica en la década de 1970, en comedias y dramas como The Turning Point, Harold and Maude e Ice Castles. Pero en 1979 su vida cambiaría para siempre gracias a una película de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott: Alien, el octavo pasajero. En Alien, Tom Skerrit interpretó a Dallas, el capitán de la tripulación de la Nostromo.

Su participación en Alien le permitió consolidar una carrera que se afianzó con el éxito de Top Gun, de 1986, donde compartió escenas con Tom Cruise y Val Kilmer. Entre sus títulos más exitosos también se encuentran la comedia dramática Magnolias de acero y la película para televisión Desesperación, basada en una novela de Stephen King.