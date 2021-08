La noche en que Charlie Watts le pegó una trompada a Mick Jagger

Aunque a Watts siempre se lo conoció por su carácter tranquilo, el histórico baterista protagonizó una llamativa pelea con su compañero en los Rolling Stones, Mick Jagger.

Los Rolling Stones tienen una cantidad innumerable de anécdotas que forman parte de la historia del rock pero hay una en particular un tanto desconocida y tapada por las recurrentes noticias sobre los excesos de Keith Richards. Se trata de la noche en que el recientemente fallecido Charlie Watts le pegó una trompada a Mick Jagger, en un momento de tensión de relaciones entre los miembros de la banda.

Si bien Watts trató de mantenerse alejado de la exposición mediática producto de la fama y las adicciones -características que le valieron un lugar de respeto en la banda y en la historia del rock- en octubre de 1984 tocó un límite que lo puso en las portadas de las revistas. En dicho año las relaciones entre los cinco miembros de la banda se habían desgastado cada vez más, la gira del disco Undercover había finalizado y los rockeros debían juntarse a decidir cómo seguiría su carrera.

El lugar elegido para el encuentro era Amsterdam, Holanda, y la situación era bastante tensa. En ese entonces Mick Jagger había comenzado una exitosa carrera solista que parecía ponerle fin a la banda británica, lo que llevaba las cosas a un clima de stress aún mayor. Una madrugada, Jagger se acostó borracho sobre un sillón en la habitación de Richards y llamó por teléfono a la habitación de Watts, quien dormía en su suite. Y Jagger comenzó a preguntar a los gritos: “¿Dónde está mi maldito baterista? ¡Mové el culo y vení para acá!”, estallando en carcajadas.

La historia dice que Watts se levantó, se afeitó, se puso una camisa blanca impecable, un traje a medida, zapatos al tono y tomó al ascensor hacia la suite de Richards. A pesar de que la fiesta no había terminado, no tardó en encontrar a Jagger y, para sorpresa de todos, le pegó una trompada que lo hizo aterrizar sobre una bandeja de salmón ahumado. “Nunca más vuelvas a llamarme tu baterista, en todo caso vos sos mi maldito cantante”, sentenció Charlie. Acto seguido, Watts se dio media vuelta y volvió a su habitación. Tanto Watts como Jagger siempre negaron el incidente ante la prensa.

La noticia que conmovió al rock

Bernard Doherty, agente de Watts, fue el encargado de confirmar el deceso del músico que tenía 80 años: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia".

"Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, agregó Doherty.

Semanas antes de su muerte, Watts había anunciado que no formaría parte de No Filter, la gira que los Rolling Stones tenían pensado llevar adelante. ¿El motivo? Según el diario británico The Sun, los médicos del baterista le habían aconsejado "descanso y recuperación", ya que había 13 shows programados que comenzarían a realizarse a partir del mes de septiembre.