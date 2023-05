La reconocida ilustradora Isol y el chileno Ecos suman dos nuevos murales al porteño Ecoparque

Con los 40 años de la recuperación de la democracia argentina y los 50 años del golpe chileno como marco, sumado al centenario de la primera edición de "Fervor de Buenos Aires", el primer poemario de Borges, la ilustradora Isol Misenta (Buenos Aires, 1972) y el muralista de Chile Patricio Albornoz, conocido como Ecos, hicieron dos murales que desde ahora forman parte de la arquitectura y paisaje del porteño Ecoparque, en el ex Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, paseo ubicado sobre avenida Sarmiento 2601.

Se trata de una acción hecha en el marco de la presencia de Santiago de Chile como ciudad invitada de honor de la 47 Feria del Libro de Buenos Aires que hasta el lunes próximo se realiza justo frente al Ecoparque, en el predio porteño de La Rural.

"Memoria viva", el mural que Ecos trabajó en forma simultánea con Isol en un lugar que le interesó especialmente por ser "público, donde va familia y mucha gente", tuvo como "primer desafío no utilizar símbolos tan, tan chilenos", cuenta a Télam el diseñador gráfico y docente que lleva trabajando más de 15 años en proyectos de arte público, desde pintura mural a obras comunitarias pasando por gestión, por ejemplo, en el Museo a Cielo Abierto San Miguel, artífice de una metodología participativa de murales identitarios en Santiago de Chile que aspiran a provocar reflexión en la ciudadanía.

Para este mural, cuenta Ecos, "busqué puntos en común entre estas dos dictaduras que hemos sufrido como países latinoamericanos y aproveché todo el contexto que me dio en esta Feria del Libro una actividad de la que participé recordando quemas de libros en los dos países".

"Ese hito me sirvió muchísimo para generar la propuesta de esta joven que va agarrando libros, sacándolos de una especie de llama y rescatando la cultura: ese rescate, que incluye a una nueva generación y va hacia un futuro con una proyección distinta, sumando a las personas que se ven ahí, la comunidad, es el símbolo que tiene el mural", explica.

Por eso en su pared aparecen títulos de libros y autores censurados en Chile y Argentina, así como "el legado de la historia, dolorosa, que nos dejaron esas dictaduras como sociedad”, resume Ecos y señala, literal, el paralelo de colores “verde y naranjo” de un lado y grises del otro.

"Fue muy enriquecedor" durante los dos días que trabajó en el Ecoparque, "ver cómo Isol proyectaba su trabajo sobre el muro y ver cómo las personas que pasaban se interesaban: muchas familias, papás, mamás con sus hijos se acercaban a preguntar qué estaba haciendo y comentábamos, dialogábamos un poquito sobre la historia y lo que a ellos les parecía, lo mismo con los trabajadores del Ecoparque", recuerda.

El mural, resume, "es un recorrido por cosas que estuvieron complicadas" y pese "al poquito tiempo" con el que contó para hacerlo llegó a buen término, ayudado por "la lluvia ausente" ese fin de semana y por el muralista argentino y amigo Pablo López.

“Hay símbolos de dónde están los familiares detenidos desaparecidos, los nombres de los libros, una imagen icónica de militares quemando libros que aquí también es bien conocida y una guitarra rota que habla de esta ruptura en la cultura", concluye Ecos.

"Yo sentí más afín a mí trabajar sobre el centenario de 'Fervor de Buenos Aires', el primer libro de poemas de Jorge Luis Borges, para crear algo abierto y poético en un espacio que también Borges transitó mucho ahí en Palermo -cuenta Isol a su turno-. El Botánico, el zoológico, los bosques están presentes en la vida de Borges. Hasta en 'Fervor...' uno de los poemas se llama 'El Botánico'".

Entonces, explica la ilustradora, "elegí hacer algo basado en los poemas de ese libro", el mural "no tiene un título específico, pusimos el extracto de un poema de 'Fervor...' que se llama 'Llaneza' , pero también hubo otros textos que elegí como referencia que también hablan del tiempo, de que somos lo que fuimos, de la memoria y de lo que no sabemos, de la realidad concreta de los seres: los árboles, las piedras y que somos parte de esa realidad innegable más allá de nuestras victorias o infortunios".

De "Llaneza": "Eso es alcanzar lo más alto,/ lo que tal vez nos dará el Cielo:/ no admiraciones ni victorias/ sino sencillamente ser admitidos/ como parte de una Realidad innegable,/ como las piedras y los árboles".

"Hay algo muy concreto de la naturaleza y de la vida que me pareció interesante para este mural y también esa evocación que Borges hace de los zaguanes, de los patios", indica Marisol Misenta (Buenos Aires, 1972), ganadora del Premio Astrid Lindgren 2013, considerado el Nobel de la literatura infantil.

Esos otros textos en los que Isol se inspiró son "El Sur", donde se lee: "Desde uno de tus patios haber mirado/ las antiguas estrellas,/ desde el banco de sombra haber mirado/ esas luces dispersas,/ que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar/ ni a ordenar en constelaciones,/ haber sentido el círculo del agua/ en el secreto aljibe,/ el olor del jazmín y la madreselva,/ el silencio del pájaro dormido,/ el arco del zaguán, la humedad/ esas cosas, acaso, son el poema".

O "Ciegamente reclama duración el alma arbitraria/ cuando la tiene asegurada en vidas ajenas,/ cuando tú mismo eres el espejo y la réplica/ de quienes no alcanzaron tu tiempo/ y otros más serán (y son) tu inmortalidad en la tierra". Del poema "Inscripción en cualquier sepulcro".

Para Isol "es como si hubiera tres espacios en el mural: dos parecen patios y en el medio hay como un ocaso un poco metafísico; no es para explicar el mural ni los poemas que digo esto, sino que es una evocación personal de lo que me pasa a mí con algunos de los poemas de ese libro, y en ese entorno es hermoso porque me parece que hay algo de lo contemplativo que va muy bien con el Ecoparque en este momento".

También "está bueno estar compartiendo este espacio del Ecoparque con un artista chileno, que sí tomó los 50 años del golpe y el tema de los libros prohibidos”, dice la reconocida ilustradora argentina, muchas veces también autora de los textos de sus libros para niños, que cuenta con 25 títulos publicados traducidos a 17 idiomas, donde con humor y empatía por sus personajes ofrece una mirada extrañada ante lo cotidiano.

“Ahí unimos el tema de la literatura y la libertad, de hecho tuvimos plena libertad para hacer lo que quisimos y todo esto se da porque estamos en democracia, ¿no?, y porque también podemos eso: convivir en diferentes miradas -asegura Isol-; hay algo de la vida y de la creatividad que en las dictaduras que tuvimos no podía realizarse".

En ese sentido “fue un festejo y un honor para mí que me dieran este espacio para hacer algo que imaginé -afirma-. Trabajé con una muralista que me ayudó a pasar el dibujo, Carolina Jauregui, y la verdad es que lo pudimos hacer rápido y bien y espero que todos los que pasen por ahí lo disfruten; me gusta que sea un espacio gratuito y que haya mucha naturaleza, fue muy lindo estar pintando teniendo maras corriendo y saltando por los costados y pavos reales, es un espacio muy mágico", se despide.

La iniciativa, propuesta por el gobierno porteño, tuvo como objetivo "fomentar la preservación de la memoria histórica, la reflexión y aprendizaje sobre el pasado y el diálogo y la discusión sobre temas relevantes, además de ser una herramienta de difusión artística que busca transmitir mensajes poderosos y emotivos".

“Estos murales realizados por Patricio e Isol, son de algún modo un abrazo entre Chile y Argentina, muestran la unión entre dos países y, en el marco de la Feria del Libro, el valor de la palabra", dijo al inaugurarlos el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

Esta acción, "inicio del cierre de nuestra participación en la Feria del libro", agregó la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, se suma a "nuestra intención de retratar el vínculo literario entre Argentina y Chile" así como "la multiplicidad de expresiones artísticas", iniciativas que "dan cuenta de que la integración, y esta integración cultural, sigue siendo fuerte y se va a seguir fortaleciendo. La cultura es un espacio que siempre nos convoca, y sin duda, lo seguirá haciendo".

Con información de Télam