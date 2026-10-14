“Mucha gente desconoce el número 30.400”: la historia de los desaparecidos LGBT que llega al teatro

Bruno Tignanelli, autor y director de la obra teatral Un paraíso a orillas del río.

En los sótanos de Buenos Aires, entre plumas, maquillajes, humor y versos de Federico García Lorca, Osvaldo y Miguel construyen un amor atravesado por la violencia de la última dictadura cívico-militar. Esa es la trama de Un paraíso a orillas del río, la obra escrita y dirigida por Bruno Tignanelli, con Nicolás Maiques, Taiu Braver y Leandro Sandonato, que recupera una historia inspirada en hechos reales para poner en escena una memoria todavía dolorosa.

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En diálogo con El Destape Web, Tignanelli contó cómo un proyecto cinematográfico que iba a protagonizar el recordado Hugo Arana se transformó en una propuesta teatral y explicó por qué decidió contar esta historia en el contexto político actual. Con el amor como eje, la obra busca visibilizar la persecución que sufrió la comunidad LGBT durante la dictadura y abrir un diálogo entre pasado y presente.

¿Tu obra es una respuesta al recrudecimiento de los discursos anti políticas LGBT, impulsados desde el Gobierno?

- Sin dudas. Fue un proyecto impulsado por todos los ataques del gobierno de Milei a los homosexuales, como cuando en Davos nos comparó con pedófilos, y por todas las cosas que me parecen terribles de su persona: su admiración por Margaret Thatcher, su reivindicación a los genocidas.

Un paraíso a orillas del río, obra dirigida por Bruno Tignanelli.

De todas maneras la obra parte de un hecho verídico.

- Un hecho ocurrido en dictadura. La obra parte de la historia de un actor transformista que contó que se lo llevaron de un sótano donde hacia su show y lo violaron, lo torturaron y lo sacaron de ahí con un edicto por "prostitución y escándalo en la vía pública". Me pareció importante salir a hablar de esto, pero no quise hacer foco en la violencia que la dictadura ejerció, sino en el amor. La historia de la obra y de sus protagonistas es de amor.

¿Quién es el actor transformista en el que te inspiraste?

- Willy Lemos. Contó esto en una nota que hizo hace varios años en Página 12.

¿Y Willy sabe sobre esta obra?

- Sabe sobre el proyecto de la película, no sobre la obra de teatro.

Me sorprendió la elección de Nicolás Maiques en el protagónico, porque es un actor que tengo muy asociado a la comedia. ¿Cómo llegaste a él?

- Yo también lo tenía asociado a la comedia, pero resultó ser un gran actor dramático. A él llegué por sugerencia y la verdad es que encontré a un actor muy talentoso y profesional.

No hay mucho teatro en la cartelera actual que presente historias maricas que inviten al diálogo entre pasado y presente.

- Lo pienso por varios lugares a eso. Primero, porque creo que no es un momento para ser tibios y salir a hablar de estos temas que el Gobierno vuelve a instalar en la agenda diaria y que son ideas rancias que se tenían en la dictadura. Para las nuevas generaciones la dictadura está muy lejos en el tiempo. Entonces, en esta obra yo veo una manera de seguir sosteniendo la Memoria.

Y después hay algo más y es que muy poco se habla de los 400 desaparecidos de la comunidad LGBT que Carlos Jauregui denunció que no estaban en el informe de la CONADEP.

Un tema áspero, porque incluso hay asociaciones de derechos humanos que no simpatizan con la idea de modificar el número 30.000.

- Me estoy encontrando con que mucha gente desconoce el número 30.400. Pasa a la salida del teatro, que mucha gente me pregunta el por qué del 400. La obra busca reivindicar a esas personas que también fueron víctimas del terrorismo de estado.

Un paraíso a orillas del río puede verse todos los miércoles y jueves a las 20.30hs en Teatro Asterión (Zelaya 3122, CABA).