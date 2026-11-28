Nacido y formado en el corazón de la tradición clásica europea —violín en mano, conservatorios de élite, escenarios junto a Martha Argerich o Maxim Vengerov— un buen día queda hechizado por el pulso de Buenos Aires. Lejos de ser un capricho pasajero, ese flechazo, gestado tras un encuentro decisivo con Astor Piazzolla, terminó por redefinir el mapa artístico del violinista belga Michael Guttman. Al frente del Guttman Tango Quintet, acaba de dar un paso tan audaz como fascinante con From Another World, un disco que funciona como una máquina del tiempo geográfica y estética. Con los arreglos de la pianista y compositora francesa Chloé Pfeiffer, el álbum toma doce monumentos del repertorio académico —de Beethoven y Mozart a Mahler, Brahms, Bach o Shostakóvich— y los somete a una metamorfosis rioplatense. No se trata de disfrazar obras clásicas con un ritmo de dos por cuatro, sino de formular una pregunta radical: ¿cómo habrían sonado estos maestros si, en lugar de Viena o Leipzig, hubieran respirado el aire de un café porteño? Tras presentar el proyecto en una exigente gira por los principales festivales europeos —de Gstaad y Crans-Montana a Barcelona y Cremona—, Guttman se detiene a dialogar en profundidad sobre este cruce de mundos. En esta charla, el músico repasa el vértigo de intervenir partituras sagradas, la alquimia sonora junto a su quinteto, la herencia irrenunciable de Piazzolla y la certeza de que, cuando la emoción es genuina, las fronteras entre la sala de conciertos y la milonga terminan por disolverse.

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-Tu formación y tu carrera están consolidadas en la música clásica. ¿En qué momento percibiste que el violín clásico necesitaba dialogar directamente con el lenguaje del tango porteño?

-Mi relación con el tango empezó mucho antes del quinteto. El encuentro con Piazzolla en 1984 dejó una huella que siguió acompañándome mientras desarrollaba mi Carrera como músico clásico. Con el tiempo, quise darle más espacio a esa curiosidad y compartirla con músicos para quienes el tango era un lenguaje cotidiano. La idea concreta del disco apareció al tocar para Chloé Pfeiffer el comienzo de la Pequeña serenata nocturna de Mozart con un ritmo cercano al tango. Ella lo transformó, incluso pasando de sol mayor a sol menor, y el carácter de la música cambió por completo. Ahí sentí que teníamos un camino propio. Para un violinista acostumbrado a volver sobre las mismas obras, descubrir que un tema conocido puede pedir otra interpretación, otra lectura, es una invitación muy fuerte. Mi formación me daba herramientas para entrar en ese diálogo; el tango me exigía aprender a utilizarlas de otra manera.

-Astor Piazzolla llevó el tango a las salas de concierto de todo el mundo y tuvo una relación muy estrecha con la tradición occidental. ¿Cómo influyó su encuentro personal con Piazzolla en la concepción estética de From Another World?

-Cuando conocí a Piazzolla en Lieja era muy joven. Lo que recuerdo con especial intensidad es haber escuchado por primera vez el bandoneón en vivo. Su sonido me produjo una impresión física y emocional que todavía puedo recordar como si fuera ayer. Desde entonces, el bandoneón ocupa un lugar esencial en mi manera de imaginar el tango. Al pensar en From Another World, esa experiencia estaba presente como una forma de curiosidad y de apertura. En Piazzolla encuentro una enorme libertad para hacer convivir conocimientos musicales distintos dentro de una voz propia. Esa actitud me interesa especialmente: conocer una tradición permite aventurarse con más profundidad. En nuestro disco, Chloé desarrolla una escritura que nos pide esa misma disposición a explorar. Mi encuentro con Piazzolla fue el comienzo de una escucha que, muchos años después, encontró en este quinteto una manera de continuar.

-El disco plantea hipótesis fascinantes, como qué hubiera pasado si Beethoven o Mahler hubieran escuchado un bandoneón o caminado por Buenos Aires. En términos de interpretación, ¿cómo se traduce esa idea abstracta en el arco y las cuerdas de su violín?

-En el violín, esa pregunta termina convirtiéndose en decisiones muy concretas: cómo empieza una nota, cuánto dura realmente, qué peso tiene un acento y cómo se enlaza con lo que viene después. La velocidad del arco, su contacto con la cuerda y la separación entre dos sonidos pueden cambiar el sentido de una misma frase completamente. En el caso particular de From Another World, el desafío es muy grande, donde me convierto en un músico clásico y donde aparece la “mugre” del tango es una pregunto qué me hice en cada frase de este disco. También cambia mi relación con los demás instrumentos. Una entrada del bandoneón o el impulso del contrabajo influyen en la manera de decir la melodía. La frase tiene que encontrar su lugar dentro de ese movimiento compartido. Con Schumann, por ejemplo, uno de los desafíos fue dejar atrás una interpretación que tenía muy incorporada. Los arreglos de Chloé nos llevan suficientemente lejos como para exigir una escucha nueva en la búsqueda de una nueva interpretación. Es ahí, en esas decisiones pequeñas y precisas, donde la hipótesis del disco empieza a hacerse audible y tener un sentido real.

-En el ensamble conviven músicos belgas, un bandoneonista franco-chileno y un contrabajista argentino. ¿Cómo se construyó el pulso y el ritmo tanguero en un grupo con raíces geográficas y culturales tan diversas?

-El punto de encuentro es la experiencia musical que cada uno aporta. Lysandre, Ivo y Ariel tienen un conocimiento profundo del tango, Stijn es un exquisito músico de cámara y todo eso pesa mucho más en el ensayo que el lugar donde nació cada uno. Compartir un género supone conocer sus referencias y reconocer sus maneras de acentuar, acompañar y dejar respirar una melodía. El pulso se construye escuchándonos y a veces cuando con la oreja no es suficiente para ponernos de acuerdo, lo charlamos, lo discutimos y encontramos el punto medio. Podemos coincidir perfectamente en el tempo y, sin embargo, necesitar mucho trabajo para que una frase tenga la intención adecuada. Importa cómo llegamos juntos a un acento o qué sucede entre una nota y la siguiente. En ese aspecto reconozco algo muy familiar de la música de cámara: la responsabilidad de cada voz dentro del conjunto. La precisión del ensayo nos permite encontrar una flexibilidad común. Esa confianza musical es la que da cohesión al quinteto.

-El violín en el tango tiene una tradición muy particular (desde Elvino Vardaro hasta Fernando Suárez Paz), muy distinta al sonido de la música de cámara o la orquesta sinfónica. ¿Tuvo que modificar aspectos de su técnica o del timbre para habituar el instrumento al fraseo tanguero?

-Tuve que revisar, sobre todo, mis reflejos interpretativos. La técnica del violín ofrece muchos recursos; la cuestión es elegirlos con el oído puesto en el estilo. Una continuidad de sonido que funciona en cierta frase clásica puede necesitar aquí más relieve en el ataque, otra distribución del arco o una pausa más perceptible.

Con el timbre sucede algo parecido. El contraste en el tango es indispensable, hay momentos que piden una línea cantada y otros en los que conviene dar más presencia al aspecto rítmico de la cuerda. El vibrato, la duración de una nota o la forma de terminarla adquieren sentido dentro de esa frase concreta. Esa tradición violinística merece una escucha atenta. Y material hay de sobra, Vardaro y Suarez Paz pero también Antonio Agri, Simón Bajour, De Caro, Francini entre muchos otros. Para mí, fue un trabajo que consistió en ampliar las posibilidades de mi sonido y aprender de quienes conocen ese lenguaje. El tango me obliga a preguntarme con más precisión qué quiero decir con cada gesto.

-¿Qué criterio primó para elegir las doce obras que conforman el disco?

-El criterio principal es lo que cada obra permite desarrollar musicalmente. Una melodía reconocible puede despertar la curiosidad, pero la transformación tiene que sostener el interés después de ese primer reconocimiento. El material necesita dar lugar a una pieza con recorrido propio. En la elección hubo un intercambio con Chloé: algunas propuestas partían de ella y otras de nosotros. Su capacidad para encontrar un tratamiento diferente para cada original fue decisiva. Mozart abrió la puerta; al ampliar el repertorio, aparecieron posibilidades expresivas muy distintas.

También me interesa la variedad que se produce al escuchar el disco completo: vals, tango, milonga. Pero también Beethoven, Satie o Mahler que nos plantean caracteres diferentes y exigen respuestas distintas del quinteto. Esa diversidad permite que el oyente vaya descubriendo cómo cambia nuestra relación con cada obra.

-From Another World se presenta como un punto de partida más que como un experimento aislado. ¿Fue un disparador para que el quinteto siga explorando nuevos proyectos?

-Sí, porque el trabajo dejó abierta una curiosidad que sigue actuando. Ahora me ocurre que escucho o interpreto una obra clásica y me pregunto qué podría suceder si la lleváramos a este terreno. Esa pregunta ya forma parte de mi manera de pensar y escuchar. Además, el quinteto es un espacio de aprendizaje para mí. Trabajar con estos músicos permite descubrir matices del tango y, al mismo tiempo, volver sobre mi propio repertorio clásico con otra perspectiva. Ahí encuentro muchas razones para seguir explorando. Me interesa que los próximos pasos surjan de ideas que tengan una necesidad musical propia. El resultado de este disco nos anima a continuar, pero cada nuevo proyecto tendrá que encontrar su repertorio y su forma. Lo que ya tenemos es una conversación musical que merece seguir creciendo.