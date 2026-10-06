Mercedes Morán, actriz: "Tengo 70 años y me percibo de 50"

Mercedes Morán compartió una sincera mirada sobre su vivencia de la edad y el impacto del paso del tiempo a sus 70 años. La reconocida actriz detalló cómo es la etapa que atraviesa en la actualidad y analizó la distancia que suele existir entre el número que marca el documento y la percepción íntima del propio cuerpo y la mente.

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Durante su reflexión la artista dejó en claro que su vivencia interna no coincide de manera estricta con la cifra de su calendario biológico. Con la elocuencia que la caracteriza, repasó el valor de las distintas etapas de la vida y remarcó cuál fue el período de mayor plenitud dentro de su trayectoria personal y profesional.

La actriz detalló las razones por las que la madurez se transformó en su principal punto de referencia interna. "Yo tengo 70 años y la verdad es que me autopercibo de 50; para mí los 50 fueron un momento muy lindo. Entre los 45 y los 50 sentí que estaba en un punto donde tenía mucha experiencia y todavía me sentía muy potente", comentó al describir la solidez alcanzada durante esos años, en diálogo con Mil Horas.

Para la intérprete, esa franja etaria logró reunir un equilibrio justo entre la capacidad de acción y el recorrido acumulado, un rasgo que la diferencia de la primera etapa adulta. En ese sentido, contrapuso la riqueza de la experiencia con la inexperiencia de los primeros años, a los que definió como una etapa de "solo potencia y no sé qué".

Mercedes Morán.

Al evaluar su presente desde esa mirada, Morán dejó una conclusión que sintetiza el fenómeno de la longevidad activa y la búsqueda de sentido en las décadas avanzadas. "Es raro esto de tener una cantidad de años y sentirte de otra", reflexionó la actriz, dando cuenta de cómo la vitalidad y la búsqueda interior trascienden las etiquetas cronológicas.

Qué dijo Norma Aleandro sobre el paso del tiempo

En un diálogo con Clarín, Norma Aleandro compartió una mirada sincera sobre el paso de los años y el desafío inevitable del envejecimiento. La actriz reflexionó sobre cómo la aceptación se vuelve una pieza clave en esta etapa de la vida y cómo el paso del tiempo altera la autopercepción. "No hay más remedio que asumirlo y conformarte. Incluso, dar las gracias porque estás vivo. Pero confieso que es raro", expresó.

En esa misma línea, reveló la intimidad de su hogar y la complicidad con su pareja al señalar: "Con mi marido siempre decimos que somos niños que han vivido mucho tiempo. Porque tenemos muchas cosas de chicos y, con los años, te vas dando más permisos para ser un niño". A la hora de pensar en la longevidad, la artista profundizó sobre los factores que ayudan a atravesar las distintas fases biológicas y dejó una advertencia para las futuras generaciones.