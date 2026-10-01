Actúan Mercedes Morán, Nancy Dupláa y Andrea Pietra: dónde ver el unitario del 2008 adelantado para su época

Para quienes buscan una producción nacional de calidad sin atarse a membresías pagas, el catálogo gratuito de YouTube ofrece una joya de la televisión argentina: Socias. Emitida originalmente en 2008 por Canal 13 y producida por Pol-ka, la comedia dramática protagonizada por Mercedes Morán, Nancy Dupláa y Andrea Pietra se destaca por una propuesta narrativa disruptiva y adelantada a su tiempo.

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A través de un enfoque feminista, el programa fijó postura sobre temáticas complejas como la interrupción voluntaria del embarazo y la subrogación de vientre mucho antes de que ocuparan el eje de la discusión pública en el país. La trama sigue la cotidianeidad de tres abogadas cuyas vidas personales se entrelazan constantemente con las causas legales que atienden en su bufete.

El punto de partida original, planeado para 13 entregas, debió extenderse a 26 capítulos debido a los altos índices de audiencia y la notable repercusión que cosechó en la audiencia. Cada episodio utiliza el marco del mundo judicial para trazar paralelismos con los dilemas éticos, sentimentales y morales que atraviesan sus protagonistas.

La fuerza del relato descansa en la solidez de sus personajes principales: Mercedes Morán compone a Inés Asturias, una abogada maternal, verborrágica y de carácter conciliador, madre de una adolescente de 16 años (Vanesa González) y en pareja con un juez de la Nación interpretado por Víctor Laplace. Por su parte, Nancy Dupláa encarna a Dolores Mollet, una profesional sagaz, irónica y de clase alta que rechaza los mandatos del matrimonio y la maternidad mientras lucha con contradicciones éticas sobre su profesión.

El trío se completa con Andrea Pietra en el rol de Mía Pontevedra, la última socia en integrarse al estudio; madre de un niño de cinco años y recién separada del personaje interpretado por Federico D'Elía. Mía es una abogada brillante pero impulsiva y desordenada que aporta el contrapunto emocional a la firma. Con las actuaciones secundarias de un gran elenco y todos sus episodios accesibles sin costo, la serie resulta una recomendación imperdible para revisar un hito de la televisión de autor.

Socias.

Elenco completo de Socias