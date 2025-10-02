Webcomic Mutante busca publicar tu manga

La historia debe tener acción, blanco y negro y personajes únicos .

. Tenés que enviar el guión técnico completo para una historia auto conclusiva de diez (10) páginas, junto con las primeras cuatro (4) páginas de esa historieta dibujadas, rotuladas y listas para publicar.

Este año, gracias a Clip Studio Paint, vas a poder acceder a una licencia de tres (3) meses de la edición EX para que puedas realizar tu proyecto (enterate cómo acceder al beneficio en nuestra web).

Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre de 2025.

. Las tres series más votadas se ordenarán en primer, segundo y tercer premio, mientras que los puestos cuarto y quinto recibirán menciones especiales. Los proyectos ganadores recibirán los siguientes premios:

Premios Huion

Primer premio: tableta Huion Kamvas 13 (Gen 3)

Segundo premio: tableta Huion Inspiroy Frego M

Tercer premio: tableta Huion Inspiroy Frego S

Premios Clip Studio Paint

Licencia de 24 meses de la edición EX para cada uno de los tres proyectos ganadores y para las dos menciones especiales.

Premios WebCómic Mutante

Primer puesto: $300000 (trescientos mil).

Segundo puesto: $250000 (doscientos cincuenta mil).

Tercer puesto: $200000 (doscientos mil).

Menciones especiales al cuarto y quinto puesto: $100000 (cien mil) para cada mención.

* Los cinco proyectos ganadores tendrán, además, un lugar en el catálogo de Mutante.

Más data en https://webcomicmutante.com/webcomicmutante/articulo/queremos-comprar-tu-webcomic-