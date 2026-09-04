Llega Franzizca a Buenos Aires con un show de 7 horas: entradas y fecha de cuándo toca

Franzizca alista su show más ambicioso de la temporada en Buenos Aires. Tras transitar un exitoso recorrido por Europa acompañando a Nina Kraviz en destinos clave como Italia y España, y luego de presentar su esperado disco de estudio AMIGA, la DJ y productora argentina se prepara para desplegar un innovador set de 7 horas de música electrónica, el próximo 10 de octubre en La Nube.

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La fecha marca su regreso al país en un momento determinante de su carrera, afirmando la posición que ha conquistado dentro de la electrónica internacional tras convertirse en la primera artista argentina en editar un álbum completo bajo el prestigioso e influyente sello Trip Recordings.

Entradas disponibles y el recorrido de Franzizca

Las localidades para esta única función en La Nube se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline, con un valor único de 25,000 pesos. El recital electrónico llega respaldado por un presente de alta visibilidad donde Franzizca también aporta su impronta a la cultura pop tras firmar la pieza Feliz Moria, creada especialmente para la biopic sobre Moria Casán.

Con más de siete años de trayectoria profesional, formación como DJ desde los 18 años y la creación de su propia productora Numbers para reestructurar la escena local, la artista reúne presentaciones en festivales emblemáticos como Lollapalooza, Primavera Sound, Creamfields y Mutek. Asimismo, ha compartido escenario con referentes globales de la talla de Kraftwerk, Disclosure, Brutalismus 3000 y The Blaze, publicando música en varios sellos internacionales como Mama Told Ya, Fides Records y Gomboc Records.

Franzizca se presenta en La Nube. (Crédito de imagen: CZ)

Siete horas en cabina: la exploración sensorial detras de "AMIGA"

Afrontar un DJ set extendido de 7 horas exige un dominio absoluto de la dinámica en pista y una versatilidad que excede cualquier marco convencional. Para Franzizca, quien rechaza definirse bajo un solo género al considerarlo una limitación conceptual para su búsqueda creativa, este despliegue temporal es el escenario perfecto para llevar al público por un viaje mutable, orgánico y repleto de contrastes.

El núcleo de esta propuesta descansa en AMIGA, su reciente trabajo de ocho pistas cargado de vocales, matices experimentales y potentes bases techno. Durante este show anual, cada canción y cada pasaje sonoro funcionarán como un canal de expresión donde conviven la fuerza y la sensibilidad, pasando suavemente de lo íntimo a la catarsis pura.