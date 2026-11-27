Netflix tiene previsto retirar de su catálogo durante 2027 decenas de producciones que llevan el sello de la plataforma, pero cuyos derechos pertenecen a estudios y distribuidoras externas.

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El relevamiento publicado por el sitio especializado What's on Netflix identifica 84 títulos con posibles fechas de salida, entre películas, especiales y series. De ese total, 37 son producciones que podrían dejar de estar disponibles a lo largo del próximo año.

¿Cuáles son las series y películas que saldrán del catálogo de Netflix en 2027?

El calendario comenzará el 1 de enero, con la salida prevista de LEGO Bionicle: The Journey to One, que tiene dos temporadas. En febrero será el turno de la comedia surcoreana The Sound of Your Heart, programada para el 23.

Durante marzo aparecen tres producciones: Love, Life & Everything in Between, el 10; la serie colombiana Las muñecas de la mafia, el 15; y la ficción austríaca Freud, el 23. En abril, en tanto, dejarán la plataforma Borgen: Reino, poder y gloria, el día 2; The Get Down, el 7; y Vis a vis, el 20.

En mayo, las bajas previstas son Kazoops!, el 5, y Bloodline, el 26. Junio concentrará ocho títulos: Glitch y Merlí: Sapere Aude, el 1; Who Rules the World, el 2; My Only Love Song, el 9; Bolívar, el 21; La cocinera de Castamar, el 25; ID-0, el 26; y Wakfu, el 30.

Julio será uno de los meses con más salidas. El primer día dejará el catálogo Capitani, mientras que el 15 está prevista la baja de Country Queen. Después llegarían Hi Score Girl, el 19; la trilogía animada Cuentos de Arcadia, integrada por Trollhunters, Los 3 de abajo y Magos, el 21; y Las del hockey, el 23.

En agosto se sumará Glitch Techs, cuya salida está prevista para el día 17. Septiembre tendrá dos bajas: LEGO Elves: Secrets of Elvendale, el 1, y Sneakerheads, el 25. En octubre, el calendario incluye Mariposas negras, el 14, y la comedia neerlandesa Toon, el 18.

Noviembre también tendrá varios títulos en la lista. Puffin Rock dejará de estar disponible el 1°, seguida por Alias Grace, el 3; Country Ever After, el 6; Rápidos y furiosos: espías al volante, el 7; Danger Mouse, el 9; Luna Petunia, el 17; y Good Morning Call, el 28.