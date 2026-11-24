Estrenada en Netflix en octubre de 2026, Un trabajo maldito (Dead-End Job) es una miniserie surcoreana de ocho episodios que combina terror sobrenatural, misterio y crítica social. Protagonizada por Lee Jae-wook en el papel de Byeon Hyeok-jun, la historia sigue a un joven asfixiado por las deudas tras perder los ahorros de su madre.

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Desesperado por conseguir dinero rápido, acepta empleos temporales de paga extraordinaria ofrecidos por una agencia clandestina liderada por el enigmático Sr. S (Lee Hee-joon). Sin embargo, cada turno, desde cubrir la noche en una tienda de conveniencia hasta repartir leche o participar en ensayos clínicos, esconde peligros letales y criaturas de otra dimensión. En paralelo, su hermana menor Ji-yoon (Kim Min-ha) y la investigadora Eum Yeon-joo (Go Min-si) intentan desentrañar la red corporativa detrás de estos encargos.

Una inversión de roles en "Un trabajo maldito"

El cierre de la temporada traslada el conflicto al parque de diversiones NeoCity, erigido sobre una antigua fábrica vinculada tanto al pasado de Yeon-joo como al conglomerado Kyung-il Group. Allí, Yeon-joo convence a Hyeok-jun de abrir el portal que conecta el plano humano con el mundo sobrenatural, prometiéndole reencontrarse con su padre desaparecido y enfrentar al sistema que los explota. Ignorando las advertencias del Sr. S, el protagonista abre la brecha y desata una invasión de entidades oscuras.

En medio del caos, el Sr. S y Yeon-joo son arrastrados al otro lado, mientras Hyeok-jun logra ver a su padre atrapado en ese entorno hostil. La intervención de su hermana Ji-yoon permite rescatarlo y sellar el portal a tiempo. No obstante, cuando Hyeok-jun parece retomar una rutina convencional para saldar sus cuentas, recibe un mensaje de la agencia: al volver a la oficina, escucha una grabación del Sr. S ofreciéndole asumir como gerente. La pantalla corta a negro justo antes de su respuesta, dejando planteado el dilema de convertirse en administrador del mismo engranaje que antes lo oprimía.

"Un trabajo maldito", serie de terror y misterio. (Crédito de foto: Netflix)

¿Es válida la comparación con "El juego del calamar"?

Desde su lanzamiento, la ficción dirigida por Kim Da-min y desarrollada junto a Han Jun-hee fue señalada como heredera de El juego del calamar. El paralelismo es pertinente en su premisa de base: ambas series parten de protagonistas endeudados bajo el capitalismo, que aceptan reglas opacas y arriesgan su vida a cambio de recompensas económicas descomunales.

Sin embargo, difieren en el mecanismo narrativo. Mientras El juego del calamar encierra a sus participantes en competencias mortales diseñadas para el entretenimiento de una élite, Un trabajo maldito traslada el horror a los empleos precarios cotidianos y apuesta por la fantasía oscura. Así, utiliza los monstruos como metáfora directa del desgaste y la deshumanización laboral.