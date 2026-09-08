Descuentos en nafta para septiembre 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

El precio del combustible es una de las principales preocupaciones para argentinos y, en medio de los aumentos, diferentes bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones de hasta 25% de descuentos para poder ahorrar al cargar nafta o gasoil.

{{{htmlAmp}}}

Septiembre 2026: cuáles son los descuentos en las diferentes estaciones de servicio

Durante septiembre se puede aprovechar descuentos en diferentes estaciones de servicio al pagar con ciertos bancos o utilizar las apps de las propias distribuidoras. Entre las opciones claves se encuentran:

YPF

Banco Nación (BNA+): 20% los viernes vía MODO, con tope de $10.000 mensuales.

20% los viernes vía MODO, con tope de $10.000 mensuales. Banco Galicia : hasta 15% los lunes para clientes de determinados segmentos.

: hasta 15% los lunes para clientes de determinados segmentos. Banco Macro : entre 20% y 30% los miércoles en combustibles premium.

: entre 20% y 30% los miércoles en combustibles premium. App YPF y ServiClub : ahorro por autodespacho, carga inteligente y canjes con puntos ServiClub.

: ahorro por autodespacho, carga inteligente y canjes con puntos ServiClub. Banco Provincia, Banco Ciudad y entidades del Grupo Petersen: reintegros de entre 10% y 25% según la entidad y el día.

Shell

Shell Box App: 10% los miércoles en combustibles V-Power, pagando desde la aplicación oficial.

10% los miércoles en combustibles V-Power, pagando desde la aplicación oficial. Banco Santander : entre 15% y 20% los jueves, según el segmento del cliente, abonando con QR desde Shell Box o MODO.

: entre 15% y 20% los jueves, según el segmento del cliente, abonando con QR desde Shell Box o MODO. Programa de fidelización: acumulación de puntos por litro cargado, canjeables en combustible o en tiendas de conveniencia.

Axion Energy

App ON Axion : 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.

: 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium. Banco Nación : 20% los viernes, con tope de $10.000 mensuales.

: 20% los viernes, con tope de $10.000 mensuales. Banco Patagonia : hasta 25% los jueves según el segmento de cuenta.

: hasta 25% los jueves según el segmento de cuenta. Banco Ciudad, Brubank, Credicoop, Comafi, Columbia: ofrecen descuentos de entre 10% y 20% distribuidos en distintos días de la semana.

Puma Energy