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Descuentos en nafta para septiembre 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

Durante el noveno mes del año, los conductores pueden aprovechar diferentes descuentos bancarios y promociones en estaciones de servicio para ahorrar hasta un 25%. Cuándo y cómo disfrutarlos.

08 de septiembre, 2026 | 08.28
Nafta.

El precio del combustible es una de las principales preocupaciones para argentinos y, en medio de los aumentos, diferentes bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones de hasta 25% de descuentos para poder ahorrar al cargar nafta o gasoil. 

Septiembre 2026: cuáles son los descuentos en las diferentes estaciones de servicio 

Durante septiembre se puede aprovechar descuentos en diferentes estaciones de servicio al pagar con ciertos bancos o utilizar las apps de las propias distribuidoras. Entre las opciones claves se encuentran:

YPF

  • Banco Nación (BNA+): 20% los viernes vía MODO, con tope de $10.000 mensuales.
  • Banco Galicia: hasta 15% los lunes para clientes de determinados segmentos.
  • Banco Macro: entre 20% y 30% los miércoles en combustibles premium.
  • App YPF y ServiClub: ahorro por autodespacho, carga inteligente y canjes con puntos ServiClub.
  • Banco Provincia, Banco Ciudad y entidades del Grupo Petersen: reintegros de entre 10% y 25% según la entidad y el día.

Shell

  • Shell Box App: 10% los miércoles en combustibles V-Power, pagando desde la aplicación oficial.
  • Banco Santander: entre 15% y 20% los jueves, según el segmento del cliente, abonando con QR desde Shell Box o MODO.
  • Programa de fidelización: acumulación de puntos por litro cargado, canjeables en combustible o en tiendas de conveniencia.

MÁS INFO

Axion Energy

  • App ON Axion: 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
  • Banco Nación: 20% los viernes, con tope de $10.000 mensuales.
  • Banco Patagonia: hasta 25% los jueves según el segmento de cuenta.
  • Banco Ciudad, Brubank, Credicoop, Comafi, Columbia: ofrecen descuentos de entre 10% y 20% distribuidos en distintos días de la semana.

Puma Energy

  • App Puma Pris: 10% los miércoles, con tope de hasta 50 litros por carga.
  • Promoción de bienvenida: 300 Puntos Pris de regalo para nuevos usuarios en su primera carga.
  • Sábados y domingos: hay reintegros adicionales combinando Mercado Pago y tarjetas bancarias.
  • Jueves y viernes: se pueden aprovechar de descuentos de entre 10% y 25% según el banco y el tipo de cuenta.
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