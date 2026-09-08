Descuentos en nafta para septiembre 2026: cómo ahorrar en combustible este mes

El precio del combustible es una de las principales preocupaciones para argentinos y, en medio de los aumentos, diferentes bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones de hasta 25% de descuentos para poder ahorrar al cargar nafta o gasoil.
Septiembre 2026: cuáles son los descuentos en las diferentes estaciones de servicio
Durante septiembre se puede aprovechar descuentos en diferentes estaciones de servicio al pagar con ciertos bancos o utilizar las apps de las propias distribuidoras. Entre las opciones claves se encuentran:
YPF
- Banco Nación (BNA+): 20% los viernes vía MODO, con tope de $10.000 mensuales.
- Banco Galicia: hasta 15% los lunes para clientes de determinados segmentos.
- Banco Macro: entre 20% y 30% los miércoles en combustibles premium.
- App YPF y ServiClub: ahorro por autodespacho, carga inteligente y canjes con puntos ServiClub.
- Banco Provincia, Banco Ciudad y entidades del Grupo Petersen: reintegros de entre 10% y 25% según la entidad y el día.
Shell
- Shell Box App: 10% los miércoles en combustibles V-Power, pagando desde la aplicación oficial.
- Banco Santander: entre 15% y 20% los jueves, según el segmento del cliente, abonando con QR desde Shell Box o MODO.
- Programa de fidelización: acumulación de puntos por litro cargado, canjeables en combustible o en tiendas de conveniencia.
MÁS INFO
Axion Energy
- App ON Axion: 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
- Banco Nación: 20% los viernes, con tope de $10.000 mensuales.
- Banco Patagonia: hasta 25% los jueves según el segmento de cuenta.
- Banco Ciudad, Brubank, Credicoop, Comafi, Columbia: ofrecen descuentos de entre 10% y 20% distribuidos en distintos días de la semana.
Puma Energy
- App Puma Pris: 10% los miércoles, con tope de hasta 50 litros por carga.
- Promoción de bienvenida: 300 Puntos Pris de regalo para nuevos usuarios en su primera carga.
- Sábados y domingos: hay reintegros adicionales combinando Mercado Pago y tarjetas bancarias.
- Jueves y viernes: se pueden aprovechar de descuentos de entre 10% y 25% según el banco y el tipo de cuenta.