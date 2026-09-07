Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 7 de septiembre

Los precios de pizarra de los combustibles en CABA y la Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy lunes 7 de septiembre son los siguientes, según los valores promedio relevados por empresa.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.047,50
- Nafta Premium: $2.257,50
- Gasoil: $2.118,50
- Gasoil Premium: $2.342,00
- GNC: $709,60
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.059,00
- Nafta Premium: $2.359,00
- Gasoil: $2.199,00
- Gasoil Premium: $2.429,00
- GNC: $666,63
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.119,00
- Nafta Premium: $2.429,00
- Gasoil: $2.199,00
- Gasoil Premium: $2.489,00
- GNC: $550,00
Precios Puma Energy
- Nafta Súper: $2.037,00
- Nafta Premium: $2.372,00
- Gasoil: $2.187,00
- Gasoil Premium: $2.447,00
- GNC: $673,00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $1.597,00
- Nafta Premium: $1.825,00
- Gasoil: $1.754,00
- Gasoil Premium: $1.899,00
- GNC: $529,00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $1.245,00
- Nafta Premium: $1.471,00
- Gasoil: $1.225,00
- Gasoil Premium: $1.409,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Precios en estaciones independientes
- Nafta Súper: $1.399,90
- Nafta Premium: $1.667,00
- Gasoil: $1.358,00
- Gasoil Premium: $1.666,00
- GNC: $672,92
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.