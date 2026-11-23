Netflix sostiene su oferta de noviembre con estrenos recientes y títulos de catálogo que combinan drama, suspenso, comedia familiar y ficción histórica en distintos formatos. Para esta semana, el servicio reúne largometrajes de acción, juicios y temporadas festivas junto a miniseries de ficción y no ficción que amplían su programación internacional y local. Esta es una lista de recomendaciones a partir de una selección de El Destape Web.

No nos rendimos: un hombre con un pasado violento debe retomar el combate junto a sus nietos, cuando un grupo de delincuentes ataca a su familia. La película indonesa prioriza el desarrollo de personajes junto al conflicto, antes de desplegar las secuencias de acción.

Colisión: thriller español dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, que gira en torno a un atraco bancario con Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Luis Zahera. El guion fragmenta el relato y multiplica posibles desenlaces a partir de las distintas versiones de los implicados.

Un buen abogado: drama judicial francés protagonizado por Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent. Tras ingresar en rehabilitación luego de una sobredosis en un tribunal, el abogado cuenta con una semana para preparar su propia defensa junto a una becaria.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta: drama familiar encabezado por Dennis Quaid y Milo Ventimiglia. Ante una emergencia médica que afecta a la familia Goss, el perro Winstead interviene para reunir a todos antes de la Nochebuena.