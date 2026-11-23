Netflix sostiene su oferta de noviembre con estrenos recientes y títulos de catálogo que combinan drama, suspenso, comedia familiar y ficción histórica en distintos formatos. Para esta semana, el servicio reúne largometrajes de acción, juicios y temporadas festivas junto a miniseries de ficción y no ficción que amplían su programación internacional y local. Esta es una lista de recomendaciones a partir de una selección de El Destape Web.
Películas para ver en Netflix
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No nos rendimos: un hombre con un pasado violento debe retomar el combate junto a sus nietos, cuando un grupo de delincuentes ataca a su familia. La película indonesa prioriza el desarrollo de personajes junto al conflicto, antes de desplegar las secuencias de acción.
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Colisión: thriller español dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, que gira en torno a un atraco bancario con Laia Costa, Karra Elejalde, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Luis Zahera. El guion fragmenta el relato y multiplica posibles desenlaces a partir de las distintas versiones de los implicados.
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Un buen abogado: drama judicial francés protagonizado por Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent. Tras ingresar en rehabilitación luego de una sobredosis en un tribunal, el abogado cuenta con una semana para preparar su propia defensa junto a una becaria.
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La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta: drama familiar encabezado por Dennis Quaid y Milo Ventimiglia. Ante una emergencia médica que afecta a la familia Goss, el perro Winstead interviene para reunir a todos antes de la Nochebuena.
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Sing 2: animación musical centrada en Buster Moon y su compañía de animales artistas, quienes buscan montar un espectáculo ambicioso y convencer a una estrella retirada de regresar al escenario.
Series para ver en Netflix
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Gordon: miniserie argentina de siete episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna al frente. Basada en los libros de Marcelo Larraquy, recorre el paso del robo común a la violencia política de Aníbal Gordon en los años setenta.
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Anestesia: drama médico polaco de ocho episodios, protagonizado por Leszek Lichota. Tras una cirugía fallida que compromete su carrera, un neurocirujano deja una clínica de prestigio para trabajar en un hospital comarcal.
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La ley de Alicia: producción dramática mexicana de veinte episodios con Fernanda Castillo y Michel Brown. Cuando su vida familiar entra en crisis, Alicia retoma la abogacía mientras reordena su rol como madre, esposa y profesional.
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El cuerpo: miniserie de ocho episodios creada por Quinn Shephard sobre integrantes del equipo de baile de una escuela católica. Una iniciación fallida deriva en visiones proféticas y tensiones dentro de la comunidad.
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Un trabajo maldito: serie surcoreana de ocho episodios creada por Han Jun-hee y protagonizada por Lee Jae-wook y Go Min-si. Un joven acepta empleos cada vez más riesgosos, con mayor paga diaria, en una escalada de peligro y misterio.