Una chica lista, María Laura Cervone: una novela sobre la obesidad, el deseo y las frustraciones.

“Soy María de las Mercedes Castellano y estoy tan gorda que ya no puedo pararme”, es la primera oración de Una Chica Lista, la nueva novela de María Laura Cervone (La Flor Azul). Con una simple frase, la autora abre la puerta a una lectura voraz, que no se puede soltar y que, sobre todo, queda palpitando una vez que termina. La obesidad que se propone como la pieza central de la historia, es la excusa perfecta para hablar de empatía, deseo, frustraciones y relaciones, y crear una novela que sorprende en cada página.

Quizá sea por lo original de la temática, quizá tenga que ver con el humor tan particular de la protagonista, o quizá todo se resuma en el poder de la pluma de Cervone, una autora que se pisa fuerte y en cada línea de esta historia deje en claro su potencial con la prosa. Una chica Lista nos presenta a María de las Mercedes, una mujer recién entrada en sus cincuenta que sufre de una obesidad grave, tanto así que no se puede levantar. Entre la lucha interna de querer salir adelante, las limitaciones de las vivencias y de la propia mente, y las excusas de su entorno para no acompañarla, la mujer habita sus propias contradicciones con el afán de poder salir adelante.

Aunque quizá de forma superficial pueda tomarse como una historia de "superación personal", esta novela no tiene nada que ver con eso: Cervone no subestima a su lector y le presenta una protagonista compleja, con defectos y virtudes, pensamientos profundos y análisis que a veces generan empatía y a veces bronca. La autora describe personajes realistas, lo que convierte a la novela en una lectura voraz, porque es vital saber qué pasa con ellos y qué decisiones toman. Y así, las casi 200 páginas del libro se deslizan con rapidez por los dedos y crean un vínculo intenso con el lector.

En Una Chica Lista, Cervone se muestra como una autora con una voz que vale la pena ser escuchada. Deja entrever su curaduría de tallerista, donde el detalle hace la diferencia, y demuestra que escribir es una pulsión de vida. Una historia que, además de derribar prejuicios y demostrar que el deseo, el humor y la inteligencia no dependen del aspecto físico, pone sobre la mesa muchas problemáticas que se desconocen por no ser parte de nuestra realidad: el proceso para bajar de peso, las limitaciones físicas de una persona con obesidad, la gran cantidad de medios económicos que se necesitan para lograr cumplir un objetivo de salud, entre otras. Esta es la primera novela publicada de la autora, pero si así de poderoso fue el inicio, queda claro que no hay un techo para ella.

Sobre la autora

María Laura Cervone nació en Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias Políticas y egresada de la carrera de Escritura Creativa en Casa de Letras. Obtuvo el primer premio de la categoría cuento en el Concurso Internacional de Narrativa del Instituto Cultural Latinoamericano en 2019. Imparte talleres de lectura. Una chica lista es su primera novela publicada.