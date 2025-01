Montaña, crónica de un cáncer: el libro que habla desde la experiencia y no la romantización

Científicamente, una montaña es una "elevación natural del terreno que se caracteriza por su altura, pendiente, volumen, espaciado, o continuidad", algo que se impone en medio de la naturaleza, que es imposible de evitar y que en muchos casos suele dar miedo. Pero incluso en viajes que son a la intemperie y uno está expuesto a muchos peligros, hay gente que se anima a escalarlas, "hacerles frente", y vivir para contar qué vio cuando llegó a la cima. Hay veces que la vida nos pone sus propias montañas y eso es lo que le pasó a Florencia Curi.

Hace algunos años atrás, el mundo de Florencia Curi dio un giro de 180 grados: entró a un control de rutina y salió con un diagnóstico, en su momento desesperante, de cáncer de mama. A partir de ahí, el tratamiento, sus emociones, el acompañamiento y todo lo que pasó después, se ve reflejado en Montaña, crónica de un cáncer, su primer libro. A través de este relato autobiográfico, ilustrado por Mariana Müller, la autora y artista se guio por una necesidad catártica de contar todo lo que vivió y terminó encontrándose con un mundo de contención. En diálogo con El Destape, contó cómo surgió esta escritura y qué se encontró "del otro lado" del libro.

"Nunca pensé que iba a tener esta repercusión y como que por un lado está todo lo que tiene que ver con lo emocional, con la gente que se me acerca que está pasando por una situación similar, y de alguna manera uno creía que estaba más fuerte con algunas cosas pero moviliza mucho", empezó por reflexionar sobre las devoluciones que tuvo de su libro. A lo largo de Montaña encontramos a una escritora con una pluma poderosa, no solo por el mensaje que quiere trasmitir, sino por su forma de hacerlo: contiene humor y, sobre todo, mucha humanidad. No busca una "romantización" de la enfermedad, pero tampoco busca la crudeza, muchos menos se trata de un libro de autoayuda. Su mensaje es claro: esto es lo que le pasó a ella, así lo vivió y así lo quiere contar; si le sirve a alguien como compañía o refugio, bienvenido sea.

Por consejo de una amiga, que después terminó siendo la editora, Florencia empezó a escribir durante su tratamiento. Al principio surgió como una necesidad de contar, luego como un proceso creativo. En total duró 8 años, pero el resultado es una historia con propósito. "La intención siempre fue que fuera más como una especie de compañero de viaje para que las personas no se sientan solas. Un poco es lo que a mí me hubiera gustado tener", expresó la autora. Asimismo, puntualizó: "También queríamos enfrentar la desinformación. Nosotros tenemos por ahí todas esas construcciones de relatos que sacamos de películas que hemos visto en donde las chicas son salvadas, en donde la enfermedad está romantizada. Si ven si estás vomitando, pero te están teniendo el pelo y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Fuimos muy puntillosos todo el tiempo".

Esta es una historia que atraviesa a miles de personas, no solo quienes vivieron la misma historia que la autora, sino también quienes buscan comprender qué sucede en estos momentos. Acompañada por las ilustraciones de Marianela Müller, es un libro fácil de leer, pero que su historia atraviesa y queda latente. Esa es su mayor cualidad.

Sobre las autoras

Florencia Curi

Nacida en la Ciudad de Chajarí (Entre Ríos), licenciada en Realización de Cine (UNLP), fotógrafa profesional y documentalista. Se ha formado en diversas áreas audiovisuales de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

En 2016 recibió la Beca Bicentenario del Fondo Nacional de las Artes por su proyecto documental La réferi y en 2021, la Beca de Formadores para brindar talleres sobre cine con perspectiva de género. Su cortometraje documental Mujer de tierra fue finalista en numerosos Festivales Internacionales.

Es creadora y directora del largometraje Soñando a Madame Editah, ganador del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y seleccionado en el Concurso Gleyzer 2020 por el INCAA. Otro de sus proyectos de ficción, Paloma y Dora, resultó ganador del FICER en Categoría Desarrollo y seleccionado en el Concurso Gleyzer 2021. Ambos proyectos participaron en diferentes mercados como NEXOS (CABA), Entre Fronteras (Paraguay), y Pulsar (Santa Fe).

Desde 2012 coordina y dicta talleres de fotografía para diferentes niveles, tanto de forma independiente como en diversos establecimientos educativos. Fue Auxiliar Docente de Cátedras de Estructura del Relato Audiovisual I y III (FBA-UNLP).

Marianela Müller

Es ilustradora, arquitecta graduada en la Universidad Nacional del Litoral de la Ciudad de Santa Fe y trabajadora cultural nacida en la Ciudad de Chajarí (Entre Ríos). En el año 2012 estudió becada en la Universidad Federal de Paraná en Curitiba (Brasil). También cursó sus estudios de Artes Visuales en la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de desarrollar diversos proyectos, es en 2018 cuando su carrera da un giro para dedicarse plenamente a la ilustración y adentrarse de lleno en el mundo de contar con imágenes. La naturaleza, la imaginación, lo femenino y los espacios son algunas de las temáticas que desarrolla en sus acuarelas e ilustraciones digitales. Ilustra para diferentes proyectos nacionales y del exterior tales como proyectos de literatura infantil y juvenil, animación infantil (Linuen, Paka Paka, 2023) y publicidad. Se interesa por el desarrollo y gestión de proyectos artístico culturales colectivos con una mirada interdisciplinaria. Fue ganadora de la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes con el proyecto de juego ilustrado Criaturas Mágicas, personajes e historias para armar.