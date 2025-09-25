Atardece sobre Kiev: la primera novela de Morales Pfaffen editada por Nido de Vacas

La editorial Nido de Vacas editó la primera novela de Federico Morales Pfaffen Atardece sobre Kiev, un texto que usa como excusa la guerra en Ucrania para desplegar los aspectos más oscuros de la condición humana.

Sinopsis

Febrero de 2022. El conflicto sobrevuela Europa del Este. En medio del invierno, y tras años de tensiones, Rusia amenaza con invadir Ucrania. Nuevamente, la sombra de la guerra abre la pregunta acerca de la estabilidad en el Viejo Continente. En ese marco, y a miles de kilómetros de distancia, a un corresponsal de guerra le notifican su traslado a Kiev. Allí, de donde todos buscan escapar, en donde el orden será puesto en jaque, el protagonista (cuyo nombre jamás se nos devela) encontrará las condiciones objetivas para llevar a cabo una empresa que nada tiene que ver con la agencia de noticias para la que trabaja.

El autor

Federico Morales Pfaffen Nació en la Ciudad de Buenos Aires, en febrero de 1989. Desde joven viene desempeñando distintas funciones en el mundo de la prensa y la comunicación. Durante cuatro años consecutivos participó del taller literario dirigido por Luis Mey. Actualmente, cursa la Licenciatura en Artes de la Escritura, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Atardece sobre Kiev es su primer libro.