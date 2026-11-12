Libros gratis: La Manzana de las Luces tendrá una suelta durante La Noche de los Museos.

Este 14 de noviembre se celebra La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más esperados del año. Durante la jornada La Manzana de las Luces llevará adelante una suelta de libros, es decir, quienes se acerquen van a poder llevarse distintos ejemplares completamente gratis. La suelta estará a cargo de la bibliomóvil de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

{{{htmlAmp}}}

La bibliomóvil funcionará desde las 19 horas y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Si bien la entrada es libre y gratuita, se invita al público a llevar un libro para donar y de esa manera girar y democratizar entre todos la lectura. Además, se llevarán adelante otras actividades culturales pensadas para toda la familia.

La Manzana de las Luces tendrá una suelta de libros durante La Noche de los Museos

Por un lado, a las 19 horas tendrá lugar la presentación de "Una historia para descubrir: Un intruso en el aula con Facundo Torralba Agu", la cual consiste en narraciones y actividades plásticas para los más chicos. Luego, a partir de las 21.45 horas comenzará un recorrido dibujado por "La Biblioteca de los mil mundos" a cargo de Luciano Saracino y Gerardo Baro. Según adelantaron desde la página de La Manzana de las Luces, se trata de una charla que invita a recorrer misterios y aventuras en viñetas.

Qué otras actividades habrá durante La Noche de los Museos

La Manzana de las Luces no será el único lugar que tendrá actividades durante La Noche de los Museos. A partir de las 19 horas y hasta la madrugada, distintos museos, centros culturales e instituciones abrirán sus puertas para que el público los pueda recorrer completamente gratis. Por ejemplo, el Teatro Colón invita a conocer sus rincones en plena noche, mientras artistas realizan intervenciones frente los ojos del público.

En total serán 250 los espacios culturales que participarán de la edición 22° de La Noche de los Museos. La agenda incluye exposiciones, exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, espacios de exploración, DJ en vivo, shows musicales, serenatas, espectáculos de magia, visitas guiadas —también teatralizadas—, proyecciones, experiencias inmersivas y mapping. Para que todos puedan disfrutar del evento, de 18 a 3 horas se podrá viajar en colectivo sin costo, mostrando el pase libre que se podrá descargar de festivalesba.org.