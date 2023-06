Nuevo álbum de Fito Páez, el reencuentro de Los del Espacio, Bizarrap y más: los lanzamientos musicales de la semana

Fito Páez, Los del Espacio, Bizarrap y más. Los lanzamientos musicales destacados de la semana del 29 de mayo al 2 de junio.

Desde El Destape armamos la lista de los lanzamientos musicales destacados de cada semana. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio Fito Páez presentó su esperada versión de El Amor después del Amor del 2023, Los del Espacio se unieron en un encuentro histórico con su hit homónimo y Bizarrap hizo un corrido tumbado en su sesión con Peso Pluma.

Los lanzamientos musicales de la semana del 29 de mayo al 2 de junio

Fito Páez - EADDA9223

Fito Páez revisita una de las obras maestras de su exitosa carrera. Su nuevo álbum “EADDA9223” recorre en renovadas versiones todas las canciones de “El Amor Después Del Amor”. Tiene feats con Mon Laferte, Lali, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Wos, Conociendo Rusia y más artistas.

Escuchalo acá

Lit Killah - Los del Espacio

LIT Killah, Duki, Maria Becerra, Tiago PZK, Emilia, Rusherking, FMK y Big One se unen en esta mega colaboración “Los del espacio”. En este nuevo proyecto los artistas más exitosos de Argentina, “Los del Espacio” demuestran la importancia de su unión como grupo. Los artistas participan en una pieza única que captura el estilo que supieron exportar al mundo.

Escuchalo acá

Bizarrap y Peso Pluma - Music Sessions 55

Los artistas de repercusión global llevan los corridos al mundo en una colaboración que une las tradiciones de México y Argentina. “Estoy muy muy muy feliz haciendo esta canción. Estoy emocionado de que hoy salga . Espero que lo disfruten tanto como yo”, dijo Bizarrap al anunciar su colaboración con Peso Pluma y su primer corrido tumbado de la carrera del productor.

Escuchalo acá

Usted Señalemelo - Tripolar

El 2023 viene siendo un gran año para Usted Señalemelo. La banda conformada por los multiinstrumentistas Juan Saieg, Lucca Beguerie Petrich y Cocó Orozco –amigos desde que tienen 12 años– acaba de sacar su tercer disco de estudio. TRIPOLAR es el resultado de un exhaustivo proceso de exploración y reúne material que surge del trabajo de varios años y etapas diferentes de los artistas mendocinos.

Escuchalo acá

Miranda! y Andrés Calamaro - Tu misterioso alguien

Antes de continuar con su gira, que los llevará por Hispanoamérica, Miranda! recibe al último huésped del gran proyecto Hotel Miranda! con el estreno de “Tu misterioso alguien” junto a Andrés Calamaro. Esta lograda colaboración es el último tema que completa el tracklist del álbum más reciente de la banda.

Escuchalo acá

La Joaqui y Callejero Fino - 0$

La Joaqui y Callejero fino se unen en “0$” brindándoles a los fans el featuring más esperado en la escena del RKT. Ambos referentes de la música juegan y entremezclan sus sonidos actuales con los de sus raíces y lanzan este rap que los remonta a sus inicios de freestyle en las plazas.

Escuchalo acá

Foo Fighters - But Here We Are

La banda lanzó su nuevo álbum producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. But Here We Are ha recibido la más cálida de las bienvenidas.

Escuchalo acá