"Lanterns" (Linternas): reparto y de qué trata la serie de HBO Max que es un éxito para ver

El universo del entretenimiento no descansa y la televisión ofrece una propuesta que promete cambiar la cara de los relatos de superhéroes. Hablamos de Lanterns (Linternas), una de las apuestas más ambiciosas de la renovada etapa de DC Studios y HBO. Lejos del tono estridente, colorido o infantil que dominó algunas producciones recientes del género, la serie busca instalarse con una impronta visceral, oscura y madura.

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Con una atmósfera densa que se energiza directamente del policial negro y las historias de suspenso e investigación, esta producción busca cautivar tanto al espectador ocasional como al fanático acérrimo. La expectativa es enorme: se perfila como ese evento televisivo del que todos van a estar hablando en las redes sociales y plataformas de streaming.

Misterio en la Tierra: de qué trata y quiénes la protagonizan

La historia deja de lado temporalmente las batallas intergalácticas para enfocarse en un misterio terrenal con ramificaciones oscuras. La trama sigue al veterano Hal Jordan y al joven recluta John Stewart, dos integrantes de la patrulla intergaláctica verde que terminan envueltos en la investigación de un asesinato espeluznante en el corazón de Estados Unidos. A medida que tiran del hilo de la evidencia, el crimen local revela secretos impredecibles que amenazan la estabilidad de la galaxia.

En el apartado actoral, el elenco ostenta un nivel superlativo: Kyle Chandler encarna al experimentado Jordan con ese inconfundible aplomo maduro que lo caracteriza, mientras que Aaron Pierre asume el papel del tenaz Stewart. La química entre ambos promete ser el motor emocional y narrativo de la serie, evocando una tensión dramática al estilo True Detective.

"Linternas", serie de HBO Max. (Crédito de foto: HBO)

Una nueva atmósfera para el universo de los cómics

Linternas se posiciona como una pieza fundamental dentro de "Dioses y Monstruos", el primer capítulo del universo unificado ideado por James Gunn y Peter Safran para DC. Sin embargo, su origen viene directo de las páginas del cómic. Creada creativamente con el respaldo del prestigioso guionista de historietas Tom King, junto a reconocidos showrunners del calibre de Damon Lindelof y Chris Mundy, la historia adapta el folclore de la Linterna Verde pero filtrándolo por un tamiz sombrío y contemporáneo.

Si bien rescata la mitología espacial construida durante décadas en las viñetas de DC Comics, la serie baja las botas al barro terrenal. Linternas demuestra que los héroes enmascarados también pueden habitar thrillers psicológicos de altísimo vuelo, consolidando un hito visual y narrativo imperdible para el público.