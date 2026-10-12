Lali Espósito confirmó si será parte del regreso de Casi Ángeles: "Si vuelven"

Lali Espósito respondió sin tapujos una consulta de una fan sobre la vuelta de los Teen Angels (Casi Ángeles) en 2027 y su participación en el proyecto. En un encuentro con seguidores en un evento y mientras la artista firmaba autógrafos, la cantante despejó la dudas de los más nostálgicos.

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Ante la pregunta sobre si participaría de un reencuentro de la banda, la cantante respondió con un gesto categórico al negar con el dedo: "Yo no". No obstante, lejos de dar por cerrada la conversación de manera tajante, Lali Espósito sumó un consejo para su seguidora: "Pero si vuelven, andá".

Las palabras de la artista generaron un debate inmediato en las plataformas digitales: por un lado, un sector del público tomó la respuesta de forma literal e interpretó que Lali se mantendrá al margen de cualquier proyecto ligado a la banda para priorizar su carrera solista. Por otro lado, diversos fanáticos consideraron la declaración como un guiño enigmático, alimentando la teoría de que su negativa pública forma parte de una estrategia para no develar sorpresas antes de un anuncio oficial.

Teen Angels.

Quiénes fueron los Teen Angels

Surgida en 2007 en el marco de la telenovela Casi ángeles, Teen Angels se consolidó como una de las agrupaciones pop más convocantes de la televisión y la música argentina durante seis años. Formada en sus inicios por Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Riera, Gastón Dalmau y China Suárez, la banda concretó giras por Latinoamérica e Israel, además de colmar de forma consecutiva recintos como el Teatro Gran Rex y el Estadio Luna Park.

En 2011, tras la finalización del ciclo televisivo a fines de 2010, el grupo inició una etapa independiente bajo el sello Sony Music. Ese año se produjo la salida de China Suárez y el ingreso de Rocío Igarzábal, quien ya formaba parte del elenco de la tira. Con esa alineación publicaron los discos TeenAngels V y Teen Angels La Despedida, trabajo que marcó un perfil sonoro más maduro dentro de su discografía. La etapa final de la banda se concretó en 2012 con una gira de despedida que culminó el 8 de octubre en el Orfeo Superdomo de la ciudad de Córdoba.