Ángel de Brito reveló la invitada sorpresa al casamiento entre Tini y Rodrigo De Paul: "Ahora que son amiguis..."

Ángel de Brito volvió a poner la lupa sobre uno de los casamientos más esperados del espectáculo argentino. En una nueva emisión de su programa, el conductor respondió la consulta de una espectadora y dejó al descubierto un dato inesperado sobre la lista de invitados de la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

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Una boda que avanza entre polémicas

La cantante atraviesa semanas agitadas, su nombre quedó envuelto en distintos conflictos vinculados con sus padres y con su hermano, situaciones que encendieron el debate mediático y en las redes sociales. Sin embargo, en medio del ruido, la artista y el futbolista siguen adelante con los preparativos de un casamiento agendado para los próximos meses, del que poco a poco empiezan a filtrarse detalles.

Tini y Lali se invitaron mutuamente a sus casamientos.

Uno de los aspectos que más dio que hablar es la ausencia de su círculo familiar más íntimo, según trascendió en las últimas semanas, Tini no tendría previsto invitar a sus padres ni a su hermano. Incluso, se supo que ellos tendrían programado un viaje para las fechas de la ceremonia, por lo que no se espera un cambio de postura.

La pregunta que destapó el dato

Fue en ese contexto que De Brito, consultado por una seguidora, sorprendió con su respuesta. El periodista confirmó que la cantante planea compartir su gran día con una colega con la que, durante mucho tiempo, no se le conoció una relación cercana.

Se trata de Lali Espósito, según contó el conductor, ambas artistas se invitaron mutuamente a sus respectivos casamientos, que además se celebrarán en fechas muy próximas, una coincidencia que no pasó inadvertida. "Sí, se invitaron, ahora que son amiguis se invitaron las dos", lanzó De Brito, con su habitual tono picante.

De la distancia a la complicidad

El acercamiento entre ambas quedó a la vista de todos en el recital que Lali brindó en River Plate. Allí, las dos compartieron el escenario y cantaron juntas vestidas de novia, una postal que sorprendió a sus fanáticos y generó una enorme repercusión tanto en los medios como en las redes sociales.

Aquella imagen funcionó como un anticipo de lo que vendría: dos de las figuras más convocantes de la música argentina, comparadas en reiteradas ocasiones, hoy dispuestas a acompañarse en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Lo que se espera de la celebración

Por ahora, buena parte de los detalles de la boda se mantienen bajo reserva, aunque todo indica que la pareja llevaría adelante una ceremonia seguida de una gran fiesta, con la presencia de numerosas personalidades reconocidas que acompañarán a los novios. En las próximas jornadas, seguramente se conozcan nuevos datos sobre un casamiento que genera expectativa desde hace tiempo.