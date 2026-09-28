Se hizo viral: el escandaloso tuit del papá de Tini Stoessel contra Lali

Volvió a circular una publicación de Alejandro Stoessel que apunta duramente contra Lali tras la presentación de la artista junto a Tini Stoessel.

Lali Espósito se presentó en el estadio River Plate en el marco del cierre de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama. Su presentación junto a Tini Stoessel causó revuelo tras las especulaciones sobre un supuesto conflicto entre ambas. Tras este hecho, volvió a circular una publicación antigua de Alejandro Stoessel que apunta contra Lali.

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Ambas artistas irrumpieron en el escenario vestidas con trajes de novia blancos haciendo alusión a su próximo casamiento. Asimismo, gritaron al público: "Nos enamoramos, taradas. Nos casamos". Además, recrearon la histórica presentación de los MTV Video Music Awards 2003 e interpretaron el clásico "Like a Virgin" junto a la rockera Marilina Bertoldi en la guitarra.

Este hecho marcó un cierre a las especulaciones sobre un posible conflicto que comenzó con las fanáticas de ambas artistas hace varios años. Sin embargo, en ese momento, el padre de Tini, Alejandro, se sumó a la polémica y compartió un tuit que, en la actualidad, volvió a tener relevancia: "¿Sabés cómo se dice LALI al revés...? LILA, porque es casi Violetta".

Tuit de Alejandro Stoessel tras la polémica entre Tini Stoessel y Lali Espósito.

El emotivo mensaje de Tini a Lali

Tras el cierre del show, Tini compartió una conmovedora publicación en su cuenta personal de Instagram recordando la gran trayectoria de Lali: "Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden, cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas, lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí".

Finalmente, expresó: "Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos". Tras esta muestra de cariño, Lali le comentó la publicación y le agradeció por las sentidas palabras: "Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre".