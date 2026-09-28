Quedó todo grabado: una figura de El Trece se fue al pasto y aseguró que Lali quiere "destruir" al Gobierno

Lali Espósito realizó su tercer recital en el estadio River Plate en el marco del cierre de su gira No vayas a atender cuando el demonio llama. Arriba del escenario, la artista decidió realizar una reflexión acerca de la problemática de la salud mental y la elevada tasa de suicidios entre jóvenes en la Argentina. Frente a este hecho, Fernanda Iglesias criticó el accionar de Lali y fue contundente con su mirada.

{{{htmlAmp}}}

Durante una transmisión en vivo de Puro Show (El Trece), la panelista apuntó contra el discurso de la cantante y le hizo un polémico pedido: "En el próximo River que hagas amora deci esto. La verdad que Alberto... No estuvo bueno lo que hiciste y ahora estamos pagando los platos rotos. ¿Sabes lo que le pediría a Lali? Que en lugar de destruir un gobierno, que construya".

Rápidamente, este comentario se viralizó en redes sociales y causó un impacto negativo, especialmente en los seguidores de la artista quienes aseguran que, la panelista debería pedirle lo mismo al presidente y no a una cantante. Asimismo, recordaron el discurso de Lali, quien confesó que perdió a un amigo a raíz de esta problemática.

Las emotivas palabras de Lali

Al elegir una canción de Fito Páez, Lali confesó arriba del escenario que había leído una noticia que la había impactado: "Esta canción me pone un poco nerviosa cantarla, primero porque no la canté nunca en un show, pero se me apareció pensando en la imagen de este momento. Se me apareció porque en las últimas semanas estuve leyendo una noticia que me inquietó y me entristeció un montón". Luego, continuó: "Argentina, que es de muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, tiene uno que no es para nada bueno y es muy doloroso. En los últimos años y, en este momento en particular, nuestro país tiene la mayor tasa de suicidios entre personas de 15 y 34 años. Y creo que es una edad de muchos de los que estamos acá, más o menos".

Asimismo, remarcó la triste problemática que atraviesa Argentina: "Es muy increíble porque hoy es la principal causa de muerte en los jóvenes. Antes eran los accidentes viales y ahora es el suicidio". Finalmente, agregó: "Obviamente, uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa. Pensando en eso se me cruzó esta canción tan preciosa, de un artista precioso, y la vamos a hacer para las familias de las personas que la están pasando mal en esto y otro montón de cosas. Como por ejemplo las familias de personas con discapacidad, que se sienten muy solas. Así que desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que sufren todos los días por la dolencia de un ser querido. Para ellos".

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación similar podés comunicarte con la Línea 135, una línea gratuita, disponible las 24 hs. En todo el país podés hablar a través del 0800-345-1435, la línea Nacional de Salud Mental.