Importante artista del Jesús María: "Siento mucha tristeza por la suspensión".

Los sesenta años del Jesús María tuvieron un debut bastante fallido: las dos primeras fechas tuvieron que se suspendidas por la tormenta. Unos días después, la lluvia volvió a arremeter contra el festival y la jornada del pasado martes 13 de enero también tuvo que ser reprogramada por el mal tiempo. En este marco, una de las artistas principales de esa jornada hizo un fuerte descargo en redes.

Se trata de Euge Quevedo, la famosa cantante cordobesa que tenía programada su presentación en el Festival en la última jornada suspendida. Luego de mostrar que había llegado sana y salva a su casa en medio del temporal, manifestó su tristeza por la suspensión de la fecha a través de sus historias de Instagram: "Más allá de todo, me da mucha pena, siento mucha tristeza por la suspensión. Sinceramente, estábamos muy pero muy felices de poder tocar hoy en el festival”.

Sin embargo, aseguró que su participación en el Festival no quedaba descartada, sino que se iba a reprogramar para el próximo lunes 19, junto a otros artistas que también tuvieron que posponer su presentación. "Por un lado estoy contenta porque gracias a Dios se reprograma y vamos a poder estar el lunes 19. Pero bueno, entiendo también del esfuerzo de muchos de ustedes. Y bueno, nada, eso, yo les quiero mandar un beso muy grande”.

Festival de Jesús María 2026: qué pasa con la entrada del martes 13 tras la cancelación del show

Según la organización, "las entradas generales correspondientes al martes 13 de enero podrán utilizarse para ingresar el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19 de enero, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal”.

En cuanto a las plateas y espacios VIP para dicha fecha, se aclaró que "serán válidos únicamente para la jornada del lunes 19 de enero, presentándose directamente en los accesos correspondientes, sin necesidad de realizar gestiones previas”.

Quienes lo prefieran también podrán solicitar la devolución del dinero de sus entradas completando el formulario disponible en los canales oficiales del festival. Además, las entradas para la jornada del lunes 19 siguen a la venta en boleterías y online a través de Pase Show.