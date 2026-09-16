Ir al cine por $5.000: el festival que proyectará clásicos con música en vivo

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín será escenario de la primera edición del Festival de Cine y Música. El ciclo se realizará del jueves 17 al domingo 20 de septiembre. La propuesta reunirá cuatro clásicos del cine mudo con acompañamiento musical en vivo.

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Las funciones se realizarán en la sala ubicada en la Avenida Corrientes 1530. El festival es organizado por el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina. También cuenta con el apoyo de Mecenazgo, The Museum of Modern Art y Filmmuseum München. La programación incluye películas de Buster Keaton, Henrik Galeen, Erich von Stroheim y Victor Sjöström. Se trata de cuatro obras fundamentales de la historia del cine. Algunas de ellas tuvieron pocas exhibiciones en el país. El material que se presentará corresponde a versiones restauradas.

El maquinista del general, de Buster Keaton.

Las películas que se verán

La apertura será el jueves 17 de septiembre a las 20. La película elegida será El maquinista de la General, dirigida por Buster Keaton y Clyde Bruckman. El film estadounidense de 1926 sigue la historia de Johnny Gray, un maquinista que tiene dos grandes amores: una joven llamada Anabelle y su locomotora, La General. Cuando comienza la Guerra de Secesión, Johnny queda fuera del ejército. Más tarde, deberá perseguir a un grupo de soldados que roba su locomotora y secuestra a Anabelle.

La función tendrá música en vivo de Marcelo Katz. La presentación también funcionará como homenaje a Keaton, a 60 años de su muerte. Además, se realizará en el marco del centenario de la película.

El viernes 18 de septiembre a las 19.30 será el turno de El estudiante de Praga. La película de 1926 fue dirigida por Henrik Galeen y cuenta la historia de Balduin, un estudiante y espadachín que atraviesa dificultades económicas. Su situación cambia cuando acepta un particular acuerdo con un prestamista. La película es un remake de la versión de 1913 y es considerada una obra fundamental del cine fantástico alemán.

El estudiante de Praga, de Henrik Galeen.

La copia que se exhibirá fue restaurada y reconstruida en 2020 por el Filmmuseum München. La función contará con el acompañamiento musical en vivo de Eliana Liuni.

El sábado 19 a las 20 llegará La reina Kelly, de Erich von Stroheim. El largometraje estadounidense de 1929 está protagonizado por Gloria Swanson y Walter Byron. La película tiene una historia particular. Su producción fue cancelada cuando todavía no había terminado el rodaje. Por ese motivo, se convirtió en una de las grandes películas inconclusas del cine mudo. La versión que se proyectará es una reinterpretación restaurada a partir de distintos materiales de archivo.

La exhibición marcará además el estreno en Argentina de esta restauración. La película tuvo su premier mundial en el Festival de Venecia de 2025. La música estará a cargo de Santiago Chotsourian, Gracia Lucía Cutuli, Camila Honores y Julieta Schena.

La reina Kelly, de Erich von Stroheim.

El cierre será el domingo 20 de septiembre a las 20 con El viento, de Victor Sjöström. El film de 1928 está protagonizado por Lillian Gish y sigue a Letty, una joven que se muda desde Virginia hasta las praderas de Texas. Allí debe enfrentarse a un entorno hostil y a un matrimonio que no desea. La obra fue rodada en condiciones extremas y utiliza el paisaje como reflejo del aislamiento de su protagonista.

La función incluirá la restauración digital en 4K realizada en 2023 por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La música estará interpretada por la Nueva Orquesta Cámara de la Municipalidad de Hurlingham, bajo la dirección del maestro Roberto Félix Flores.

Precios de las entradas

Las entradas tienen un valor general de $9000 y de $5000 para estudiantes y jubilados. El festival propone así recuperar la experiencia original del cine mudo, cuando las películas eran acompañadas musicalmente durante las funciones. La Fundación Cinemateca Argentina cuenta con más de siete décadas de experiencia en este tipo de presentaciones.