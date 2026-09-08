Internaron a Solita Silveyra tras un accidente doméstico: qué le pasó a la actriz

Soledad Silveyra debió ser hospitalizada de urgencia en las últimas horas tras sufrir un accidente doméstico en su domicilio. Ante lo sucedido, la actriz logró comunicarse de inmediato con su hijo, quien acudió en su ayuda y gestionó el traslado para que pudiera recibir la asistencia médica necesaria de forma rápida.

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El periodista Pepe Ochoa detalló que la artista sufrió una lesión en la cadera a causa de la caída y, debido a la gravedad del impacto y para garantizar un seguimiento riguroso de su evolución, Silveyra permanecerá internada bajo observación y cuidados intensivos en el Sanatorio Otamendi.

"Estaba sola. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones. Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla", informó el panelista en pleno vivo de LAM sobre el estado de salud de Solita Silveyra.

Qué dijo Solita Silveyra de su salud en el programa de Mirtha Legrand

"No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar. Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable", reveló Solita Silveyra sobre la caída que sufrió a principio de año. Y sumó: "Es justo acá, en la cadera, es una inflamación de los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura".

Solita Silveyra.

Solita Silveyra, sobre la realidad de las personas con discapacidad

La actriz se refirió a la presunta red de coimas que involucraría a Karina Milei y sostuvo: "Todos quisiéramos tener, todos. Desde el Garrahan, los discapacitados, los jubilados. Tenemos tantas necesidades que a mí me da un poco de pudor decir 'quiero plata para hacer'", expresó en diálogo con Eltrece. "Son demasiadas las necesidades, es muy difícil en este momento", sumó.