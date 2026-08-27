Conmoción por lo que contó Soledad Silveyra sobre su salud: "El otro día me…”

Soledad Silveyra compartió una serie de imágenes para recordar su extensa trayectoria dentro de la industria del entretenimiento y acompañó la publicación con un mensaje personal en el marco del Día Internacional del Actor y la Actriz. En ese contexto, agradeció a quienes la acompañaron a lo largo de su carrera y reflexionó sobre el significado que tiene la actuación en su vida luego de que revelara que se encuentra en rehabilitación.

Soledad Silveyra durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece).

En ese sentido, la actriz decidió expresar en el pie de la imagen: “El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?. La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.

Luego, continuó su mensaje y manifestó sus deseos de volver a trabajar, después de que durante su paso por La Noche de Mirtha (El Trece) contara que atraviesa un cuadro de trocanteritis, una inflamación de los músculos y tendones de la cadera que dificulta su movilidad diaria. Asimismo, expresó: “Hoy, en el Día Internacional del Actor y la Actriz, pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”.

El diagnóstico de Soledad Silveyra

Soledad Silveyra atraviesa un difícil momento a sus 74 años tras ser diagnosticada con trocanteritis, una inflamación de la bursa (bolsa sinovial) o de los tendones ubicados en la parte lateral externa de la cadera, a la altura del trocánter mayor del fémur. Asimismo, durante su participación en La Noche de Mirtha (El Trece), la actriz reveló que el cuadro comenzó después de una caída que le provocó una fractura en la sexta vértebra lumbar. Hasta el momento, la actriz se mantiene alejada de su profesión ya que se encuentra realizando rehabilitación mientras espera recuperar la movilidad y el bienestar físico.