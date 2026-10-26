El increíble cambio físico de John Goodman, el actor de Los Picapiedra: cómo hizo para bajar más de 100 kilos

John Goodman es uno de los actores más versátiles de Hollywood y ha logrado destacarse en la comedia en películas como Los Picapiedra, El gran Lebowski, Monsters Inc y la reciente Digger, con Tom Cruise. Pero más allá de su talento, su cuerpo escondió un gran dolor que lo hizo tocar fondo y encontrar en la comida una forma de evasión: a sus 74 años, el actor reveló cómo hizo para bajar más de 100 kilos y transformar sus hábitos para llevar una vida más saludable.

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Para John Goodman la adicción al alcohol y a la comida siempre fueron problemáticos a la hora de mantener un peso saludable, a pesar de sus constantes intentos de adelgazar y luego recuperar el peso perdido. “Perdía 27 kilos en un verano y luego los recuperaba. Incluso llegaba a ganar entre 30 y 40 kilos más. Eso terminó por agotarme”, contó el actor estadounidense en una entrevista con The New Yorker.

El actor de Los Picapiedra reveló que para lograr un buen estado físico debió tomar medidas drásticas, ya que luego de dejar el alcohol en 2007 empezó a comer compulsivamente. "Comía demasiado porque eso me reconfortaba. Intentaba llenar ese vacío. Con el alcohol me pasaba lo mismo. En el fondo, se trataba de llenar ese vacío con emociones intensas", explicó Goodman.

El increíble cambio físico de John Goodman: luce irreconocible a sus 74 años.

“Me cansé de estar siempre cansado. El problema de la gratificación instantánea es que no te importa lo que ocurra después. Eso siempre derivaba en resacas peores o en temblores, lo que me obligaba a beber de nuevo para calmarlos. Era un círculo vicioso”, agregó el actor que luego de bajar 90 kilos en 2007, casi termina internado. "Cuando finalmente dejé de beber, había llegado a un punto en el que necesitaba que me hospitalizaran de una forma u otra. Estaba harto de esa situación y quería parar", siguió.

Cómo hizo John Goodman para bajar más de 100 kilos y la vida después

Luego de superar su alcoholismo, John Goodman se sometió a una cirugía de estómago para combatir su obesidad y aunque el procedimiento mayormente exitoso, le dejó secuelas en su organismo: “Desarrollé anemia y perdí una capa de grasa subcutánea. Y, ahora paso frío todo el tiempo”.

La vida después de la cirugía fue un desafío. El actor debió aprender a mejorar conductas para no recaer en sus hábitos de adicción al alcohol y la comida, al punto que el ejercicio se convirtió en un aliado fundamental para mantener su línea. ”Básicamente, se trata de fortalecer el tronco, mejorar el equilibrio y hacer entrenamiento de fuerza para no caerme", admitió.