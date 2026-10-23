Actuó en un fracaso de Marvel, casi se muere en un accidente de paracaidismo y cumple 50 años

Ryan Reynolds cumple 50 años este 23 de octubre de 2026. Su nombre está asociado a Deadpool, uno de los personajes más irreverentes del universo de los superhéroes, pero reducir su trayectoria al éxito de esa franquicia sería dejar afuera una parte importante de su historia. Actor, productor, empresario y especialista en convertir el humor en una herramienta de comunicación, un repaso por la carrera en el cine y curiosidades sobre Reynolds.

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Nacido en Vancouver, Canadá, el 23 de octubre de 1976, fue el menor de cuatro hermanos. Su acercamiento a la actuación comenzó durante la adolescencia, cuando consiguió un papel en la serie juvenil Hillside, conocida en Estados Unidos como Fifteen. Tenía apenas 12 años cuando obtuvo su primer trabajo profesional frente a las cámaras. Sin embargo, el camino hacia la fama no fue inmediato. Después de sus primeras experiencias en televisión, atravesó una etapa de incertidumbre laboral y llegó a trabajar en un supermercado para mantenerse.

Durante los primeros años de su carrera, Reynolds quedó asociado principalmente a las comedias. Uno de sus primeros papeles protagónicos importantes fue Van Wilder (2002), una película que no tuvo un desempeño extraordinario en su estreno, pero que con el tiempo encontró su público y se transformó en un título de culto. Después llegaron películas como Blade: Trinity, La propuesta, junto a Sandra Bullock, y Enterrado, un thriller de 2010 que demostró que podía sostener una película prácticamente en soledad. En esta última interpretó a un hombre que despierta dentro de un ataúd bajo tierra.

Un fracaso en Marvel y su consagración

Antes de la consagración con Deadpool, Ryan Reynolds protagonizó en 2011 la película de Linterna Verde para Marvel. La película fue un fracaso de críticas y taquilla, y la carrera de Reynolds parecía haber sufrido un fuerte golpe hasta que en 2016 volvió a tener una oportunidad en el mundo de los superhéroes. El actor ya había encarnado a Deadpool por primera vez en X-Men Origins: Wolverine (2009), en una aparición que no tuvo el resultado que se esperaba para los fans.

La suerte de Reynolds cambió en 2016 cuando Marvel apostó por una nueva cinta de Deadpool en una propuesta totalmente diferente: violencia explícita, humor negro, ruptura de la cuarta pared y un protagonista que se burla tanto de sí mismo como de las convenciones del género. En 2024, Reynolds volvió a interpretarlo en Deadpool y Wolverine, junto a Hugh Jackman, una producción que superó los 1.300 millones de dólares de recaudación mundial.

En el plano personal, Reynolds está casado con la actriz Blake Lively, a quien conoció durante el rodaje de Linterna Verde (2011). La pareja se casó en 2012 y tiene cuatro hijos. En el marco de curiosidades, el actor ha revelado que a los 19 años sufrió un accidente de paracaidismo que casi le cuesta la vida y que debido a eso tiene miedo a las alturas.