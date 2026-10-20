Inauguran una muestra de Molina Campos en el Palacio Libertad: con entrada libre y gratuita

Llega al Palacio Libertad (Antes CCK) una exposición en homenaje a Molina Campos. El centro cultural celebra al artista argentino y lo reconoce a 100 años de su primera muestra individual, bajo la exhibición Florencio Molina Campos. Costumbres argentinas.

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La misma se inaugura este viernes 23 de octubre a las 18 horas en la Sala Inmersiva, abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20 horas. Bajo la curaduría de Gonzalo Giménez Molina, nieto del pintor, y la dirección creativa de Tato Araoz, la muestra plantea un recorrido por la obra del artista para acercarse a los ritmos, las costumbres y las formas de sociabilidad de la vida criolla.

El Palacio Libertad tendrá una muestra sobre Molina Campos. Foto: Molina Campos

En cuanto al Palacio Libertad, fue escogido como lugar para la exposición dado que Molina Campos trabajó allí mismo como buzonista durante su juventud. La propuesta combina sus pinturas con arte digital, a cargo de Araoz. De esta manera, quienes se acerquen van a poder disfrutar de una experiencia inmersiva, en una conjunción de tradición y tecnología que evoca uno de los sueños que el artista buscó alcanzar a través del cine.

Quién fue Molina Campos y su obra

Molina Campos fue un dibujante y pintor argentino. Sus pinturas costumbristas mostraban la vida criolla y muchas de ellas formaron parte de los hogares de los argentinos a través de los almanaques. A diferencia de otros pintores construmbristas, sus personajes eran caricaturizados y las escenas que protagonizaban los cuadros contaban con un pícaro sentido del humor.

En lo que respecta a los almanaques, fueron creados en conjunto con la empresa Alpargatas y se volvieron muy populares entre los años 1931 y 1936. Fue así que su obra recorrió el país a través de los hogares de los argentinos, los almacenes y pulperías.

Uno de los grandes hitos en su carrera llegaría varios años después, cuando en 1941 durante una visita al país Walt Disney quedó fascinado con su obra. El talento de Molina Campos cautivó al empresario, quien lo contrató para formar parte de sus estudios en EE.UU como asesor artístico. Durante su labor, colaboró en la ambientación de las locaciones de la película El Gaucho Goofy de 1942.

Su obra se podrá recorrer en el Palacio Libertad, con entrada libre y gratuita. Se trata de una experiencia multisensorial para ver de cerca la producción de uno de los pintores más emblemáticos de la historia del arte argentino del siglo XX.