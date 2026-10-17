De la publicidad a las calles de La Habana: el fotógrafo que retrató Cuba durante 12 años llega a Buenos Aires. Foto: Casadevall

El fotógrafo y publicista español Luis Casadevall llegará a Buenos Aires con Aún nos queda el alma, un proyecto que reúne más de 65.000 fotografías tomadas durante doce años de viajes a La Habana. La obra se presentará en Pinta BAphoto 2026, la feria dedicada a la fotografía que se realizará del 22 al 25 de octubre.

{{{htmlAmp}}}

El trabajo propone una mirada sobre la vida cotidiana de Cuba, más allá de sus postales y símbolos conocidos. A través de retratos, escenas urbanas y momentos capturados a lo largo de sus visitas, Casadevall busca mostrar la identidad de sus habitantes y una sociedad atravesada por dificultades, sin dejar de lado su dignidad y belleza.

Casadevall formará parte del Pinta BAphoto 2026 en La Rural. Foto: Casadevall

Quién es Luis Casadevall y cómo nació "Aún nos queda el alma"

Antes de dedicarse a la fotografía, Casadevall construyó una trayectoria reconocida en el mundo de la publicidad junto a su socio Salvador Pedreño. En 1992, recibió el premio a la Agencia Internacional del Año en Estados Unidos y obtuvo el Grand Prix del Festival de Cannes. A lo largo de su carrera publicitaria también ganó más de cincuenta Leones en ese certamen.

Con el tiempo, la fotografía se convirtió en otra forma de explorar su mirada creativa. Con su cámara Leica, recorrió ciudades como Nueva York, Tokio, Ciudad de México, Estambul y El Cairo. Sin embargo, La Habana fue el lugar al que regresó durante doce años para desarrollar un trabajo que buscara ir más allá de las imágenes turísticas y acercarse a la experiencia de sus habitantes.

El resultado fue Aún nos queda el alma, un proyecto que reúne miles de fotografías y que también dio origen a un libro con prólogo del escritor cubano Leonardo Padura. En 2026, el trabajo recibió el premio del 16.º BìFoto Fest Award. Ese mismo año, Casadevall obtuvo reconocimientos en los Berlin Photo Awards, que se sumaron a la proyección internacional de su obra.

Parte de su trabajo podrá disfrutarse del 22 al 25 de octubre Pinta BAphoto 2026 en La Rural. Las entradas se compran a través de la web y tienen un valor general de $18.000, mientras que jubilados y estudiantes abonan $12.000.