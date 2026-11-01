Ideal para una tarde de lluvia: la serie de suspenso que todos ven en Netflix

Lupin es una de las series más vistas de Netflix tras el estreno de su cuarta temporada.

Las jornadas de lluvia y tormenta pronosticadas para los próximos días ofrecen el marco perfecto para quedarse en casa y disfrutar de una maratón televisiva. Dentro del catálogo de Netflix, la serie francesa Lupin, creada por George Kay y François Uzan, se posiciona como una opción perfecta para las tardes de descanso.

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Estrenada a principios de 2021, esta producción de misterio y suspenso logró consolidarse rápidamente como un verdadero fenómeno internacional de audiencias. La trama sigue los pasos de Assane Diop, un astuto ladrón y maestro del disfraz interpretado por el actor Omar Sy, quien intenta vengar la memoria de su padre tras morir este en prisión al sufrir una acusación falsa por un delito que no cometió.

Para llevar a cabo su plan de desenmascarar la conspiración, Assane toma como inspiración directa las célebres aventuras literarias del personaje Arsène Lupin, la icónica creación del escritor Maurice Leblanc. El recorrido de la serie a lo largo de las entregas combina el ingenio de sus robos con giros dramáticos constantes.

Tras su debut inicial de cinco episodios en enero de 2021, la historia continuó ese mismo año en el mes de junio con el lanzamiento de una segunda parte de cinco capítulos. Posteriormente, en octubre de 2023, la producción regresó a la plataforma con una tercera etapa compuesta por siete episodios, expandiendo la trama y manteniendo el interés del público global.

Para fortuna de los fanáticos que buscan una maratón completa, la cuarta parte de la ficción ya se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma tras tres años de espera desde su última temporada. La combinación de acción, elegancia y venganza convierte a esta propuesta en un entretenimiento ideal para refugiarse del mal tiempo en la comodidad del hogar.

Lupin.

Elenco de Lupin