Netflix estrenó la película inspirada en una historia de supervivencia extrema que arrasa en 52 países

Netflix sumó a su catálogo Contra el huracán, la película de supervivencia inspirada en el devastador huracán Otis que golpeó las costas de México en 2023 y que logró ubicarse entre los títulos más vistos de la plataforma en Argentina.

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Dirigida por Jorge Michel Grau y protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, la producción combina drama familiar, tensión y escenas de peligro en alta mar, con dos personajes que deben enfrentar una situación límite para mantenerse con vida.

¿De qué se trata Contra el huracán, la película que arrasa en Netflix?

La trama sigue a Wirpul, un joven que acaba de asumir la responsabilidad de capitanear un yate y necesita demostrar que está preparado para el puesto. A bordo también se encuentra Candi, su medio hermano, con quien mantiene una relación distante debido a viejos conflictos familiares.

Lo que comienza como una jornada de trabajo cambia cuando el huracán Otis se intensifica frente a las costas de Acapulco. La embarcación queda a la deriva, sin motor ni comunicación, mientras el viento y el oleaje ponen en riesgo la vida de los dos hombres.

A medida que el temporal empeora, los protagonistas deben tomar decisiones en condiciones extremas y dejar de lado sus diferencias para intentar sobrevivir. La lucha contra la tormenta se convierte también en una oportunidad para enfrentar las heridas que marcaron su vínculo.

La producción está inspirada en las experiencias reales de dos marineros que sobrevivieron al huracán Otis en octubre de 2023. Sin embargo, introduce cambios en sus historias para construir el relato: los personajes de la ficción son medio hermanos, mientras que los sobrevivientes reales eran amigos que se encontraban en embarcaciones diferentes.

El fenómeno meteorológico llegó a Acapulco el 25 de octubre de 2023 y provocó graves daños en la región. La película recupera ese episodio desde la perspectiva de quienes quedaron expuestos a la fuerza del huracán en el mar.

Además de Emmanuel y Ferrer, el elenco incluye a Mónica del Carmen, Andrew Leland Rogers, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega Jr. y Teté Espinoza.

Ficha técnica de Contra el huracán