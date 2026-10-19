"Es horrible": la película con Meryl Streep que Netflix teme que sea un fracaso

Una filtración sacude a Netflix y al próximo estreno de Narnia: El sobrino del mago, el reinicio cinematográfico de la saga creada por C.S Lewis: según la palabra de un reconocido periodista estadounidense, la película de Greta Gerwig (Barbie, Mujercitas) no habría gustado a los directivos detrás de la plataforma de streaming.

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Aunque el trailer de Narnia: El sobrino del mago tuvo una buena recepción de los fans, según el periodista Jeff Sneider la relación entre la directora Greta Gerwig y Netflix no habría terminado bien. La disputa habría empezado cuando Dan Lin, responsable de la división cinematográfica de la plataforma (recientemente echado, de acuerdo a The Hollywood Reporter), puso reparos ante un presupuesto que ascendería a 280 millones de dólares.

"Es totalmente cierto y en Netflix todo el mundo piensa que la película es horrible. Es un verdadero problema", le comentó una fuente a Sneider, conductor de The Hot Mic. También, otra de las fuentes a las que accedió el periodista equiparó la película con la adaptación de A Wrinkle in Time, dirigida por Ava DuVernay en 2018, que acabó provocándole a Disney unas pérdidas de 100 millones de dólares.

"Fue desolador": la estrategia de Netflix para intentar salvar Narnia

La reacción de Netflix habría sido tan preocupante que, según la fuente, cuando terminó la película tras una reciente proyección interna, "se encendieron las luces y el ambiente se vino abajo. Fue desolador". "La reacción a esa proyección de prueba llevó a Netflix a encargar nuevas escenas, y una tercera fuente señaló que Narnia no sería la primera película de Gerwig en la que habría necesitado ayuda durante la posproducción para 'encontrar' la película", apuntó Sneider.

"Tengo entendido que Gerwig intentó desvincularse de Narnia tras el arrollador éxito de Barbie, pero Netflix, comprensiblemente, no estaba dispuesta a permitirlo. Al fin y al cabo, tenía a la directora más cotizada del momento. Sin embargo, no espero que Gerwig vuelva para dirigir la secuela de Narnia, si es que llega a hacerse", cerró Sneider.

Narnia: El sobrino del mago llegará a Netflix el 2 de abril de 2027, tras su paso por los cines a partir del 12 de febrero de ese mismo año. La cinta está protagonizada por David McKenna como Digory Kirke y Beatrice Campbell como Polly Plummer, Emma Mackey como Jadis, la última reina de Charn; Carey Mulligan como Mabel Kirke, la madre de Digory; Daniel Craig como Andrew Ketterley, el tío de Digory: Meryl Streep, como Aslan, el león; Tom Bonington como el señor Potts; y Ava Jager como Violet Plummer, la hermana de Polly, entre muchos otros.