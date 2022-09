Un actor de Marvel grabó su colonoscopia y le descubrieron un pólipo

El popular actor del Universo Cinematográfico Marvel se sometió a una colonoscopia para la extirpación de un pólipo y aprovechó a compartir su visita al quirófano, para concientizar a sus fans sobre el cáncer.

Ryan Reynolds, estrella de Marvel gracias a las películas de Deadpool, se sometió a la extirpación de un "pólipo extremadamente sutil" a través de una colonoscopia que le salvó la vida y compartió el momento en sus redes sociales para concientizar a sus fans sobre el cáncer y la importancia de hacerse chequeos médicos.

El actor subió un video a su cuenta de Instagram oficial, donde se lo vio junto a su amigo Rob McElhenney narrando cómo fue su visita al médico para realizarse ese necesario procedimiento para la detección temprana del cáncer. "Es un paso sencillo que podría, literalmente, salvarte la vida", expresó Reynolds.

El video muestra como Ryan es llevado por los médicos para realizar la colonoscopia, estudio que permitió que le descubriesen un pólipo "extremadamente sutil" que debía ser extirpado. "No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. No tenías síntomas", indicó el médico.

A su vez, el profesional le comentó a la pareja de la también actriz Blake Lively luego de sacarle el pólipo que con ello interrumpió el crecimiento de un proceso que podría haber terminado en un cáncer, causándole problemas en su vida diaria. Por otro lado, McElhenney indicó que le encontraron tres pólipos pero que "no eran gran cosa". El video se hizo en colaboración con Lead from Behind y la Alianza contra el Cáncer Colorrectal.

