Qué fue de la vida de Cameron Díaz, la ídola de los '90 que triunfa en la industria del vino

Cameron Díaz saltó a la fama gracias a roles en las populares La Máscara, Loco por Mary y Los ángeles de Charlie, entre otras cintas de los '90 y 2000, pero su abrupta salida de la industria dejó un vacío y una gran incógnita: ¿qué fue de su vida?

¿Qué tienen en común las populares La Máscara (1994), Loco por Mary (1998), Los ángeles de Charlie (2000) o la popular franquicia animada Shrek? A Cameron Díaz, estrella de cine que tuvo un altísimo nivel de popularidad durante los '90 y principios de los 2000 y en sus momentos de gloria llegó a ser una de las famosas mejores pagas de la industria. Un inesperado volantazo personal la dejó fuera de Hollywood y sin noticias sobre sus proyectos en cine. ¿Qué fue de su vida?

En 2018, y de forma totalmente imprevista, Díaz lanzó la bomba más grande su carrera al anunciar su retiro de la actuación. Su último rol en cine había sido en la versión de Annie de 2014, interpretando a la cruel villana Sra Hannigan. Después de eso, Cameron Diaz decidió darse un respiro de la industria y según declaraciones recientes, está muy feliz de haberlo hecho.

“Comencé (a experimentar la fama) cuando tenía 22 años, hace 25 años, eso es mucho tiempo. La forma en que lo veo es que le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien para mí tomarme un tiempo ahora para reorganizarme y elegir cómo quiero regresar al mundo. Si lo decido. No echo de menos actuar", declaró Díaz en una entrevista con InStyle, el 6 de agosto del 2020 en la cual habló sobre su vida y su carrera.

Alejada por completo de la industria del entretenimiento, afirmó que no la extraña en absoluto: “Es divertido que nadie sepa lo que estoy haciendo. Porque mi tiempo es todo mío. No vendo ninguna película, y como no vendo nada, no tengo que darle nada a nadie. Ya no haré esto. Estoy viviendo mi vida. Los 40 son la mejor década. Simplemente puedes ser real contigo mismo y también puedes hacer los cambios necesarios porque tienes la experiencia de mirar hacia atrás en cuatro décadas. Observar patrones y ver qué cosas funcionan realmente. Tienes la oportunidad de dejar de preocuparte por cualquier cosa. ¡Listo! No importa. Realmente no lo hago. Es un gran alivio".

La estrella de Los ángeles de Charlie está casada con el músico Benji Madden desde 2015 y fue mamá en diciembre de 2019. Además, lanzó una marca de vino orgánico en 2020 llamada Avaline con su socia comercial Katherine Power y ha sido reconocida por su activismo en lo que respecta a la protección del medioambiente.