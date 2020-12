Tristísimo: ¿alguien puede pensar en la señora de las palomas?

Si hay algo que siempre está presente en la Navidad son las películas que hacen honor a esta fecha tan popular. Hay clásicos por doquier pero "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" fue uno de los que mejor reflejó el espíritu de la celebración, ganándose un lugar en el corazón de todos. Uno de los personajes más recordados de la saga era la bondadosa "señora de las palomas" que ayudaba a Kevin y se convertía en su amiga. La actriz que la encarnó, Brenda Fricker confesó que su Navidad está lejos de ser feliz y que la pasará "triste y sola".

“Mentiría si dijera que sería una linda y feliz Navidad porque soy mayor y vivo sola. Todo puede ser muy oscuro. Simplemente apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo con anticipación algunos buenos programas, tengo a mi perro y lo supero de esa manera. No quiero sonar algo negativa, pero esta es una Navidad diferente, eso es todo”, reveló la actriz irlandesa en el programa "The Ray D'arcy Show".

Y detalló: “Encuentro muy difícil la víspera porque no hay nadie a quien dar la vuelta para abrazar o sonreír. No puedo escapar de las campanas". Además, comentó que la pandemia la ha alejado aún más del contacto con otras personas, y recordó con mucho cariño a Macaulay Culkin, aunque destacó que no mantienen contacto en la actualidad.

Si bien nunca revelan su nombre, "la señora de las palomas" es una aliada incondicional de Kevin y lo ayuda en su escape contra los bandidos. Vagando por Central Park, rodeada de aves y alejada de los humanos, la mujer no tarda en entablar una amistad con el joven protagonista de "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York". Actualmente, Brenda Fricker tiene 75 años y quedó viuda de Barrie Davies.