El actor estrenará la última temporada de la comedia The Kominsky Method el viernes 28 de mayo.

A los 76 años, Michael Douglas muestra una imagen llena de vitalidad en redes sociales y junto a su esposa, la también actriz Catherine Zeta-Jones. Pero en la intimidad de su hogar, el actor ha empezado a mostrar algunas molestias mentales que derivaron en una triste noticia que comunicó en este período de aislamiento. "Estoy perdiendo la memoria a corto plazo", anunció, durante una entrevista.

"A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo... no tanto. Lo estoy investigando", comunicó Michael Douglas en una entrevista a AARP mientras espera el inminente estreno de la tercera y última temporada de su aclamada serie cómica de Netflix, The Kominsky Method.

Si bien en un principio le atribuyó la culpa a la marihuana, el actor rápidamente cambió de parecer cuando consultó con varios de sus amigos que fumaban más que él y aún hoy siguen haciéndolo sin complicaciones ni pérdida de memoria. De esta manera, Douglas llegó a la conclusión de que esa no es la raíz del problema que le aqueja. Con límites en su casa "a pequeña y gran escala" cuando se trata de sustancias -para no volver a repetir con los dos hijos adolescentes fruto de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones, la turbulenta situación que vivió con su primogénito Cameron, quien estuvo más de siete años en la cárcel por traficar y consumir drogas- el actor reconoció sus problemas de adicción.

"Fue duro, tener que protegerme a mí y a mi familia y decirle a mi hijo mayor que si sentía que me estaba alejando de él era porque lo estaba haciendo, porque tenía miedo de que se matase o de que matara a otra persona. Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Requiere de mucha dureza, pero llegados a un punto, no te queda más remedio que serlo por tu hijo", rememoró.

Por otro lado, la entrega final de The Kominsky Method lo tendrá a él solo como protagonista ya que Alan Arkin no estará acompañándolo debido a su abrupta baja del proyecto. La fecha de estreno será el próximo 28 de mayo, serán seis capítulos y girarán en torno a Sandy Kominsky (Douglas), quien tiene que adaptarse a un envejecimiento sin su viejo amigo y agente Norman Newlander (Arkin) a su lado. La vida solo se complica con la llegada de su ex esposa, Roz Volander (Kathleen Turner). La relación volátil de la pareja se enciende aún más cuando ella viene a Los Ángeles para pasar tiempo con su hija Mindy (Sarah Baker) y su novio (Paul Reiser).