La historia del Papa Francisco, como nunca antes: "Recen por mí", el documental que se estrena en Argentina.

A poco tiempo de la llegada de León XIV a la Argentina, la figura de Francisco vuelve a ocupar un lugar central en la pantalla grande. Esta vez, a través de Recen por mí, un documental que propone recorrer la vida de Jorge Mario Bergoglio y reconstruir el camino que lo llevó a convertirse en el primer papa latinoamericano de la historia.

{{{htmlAmp}}}

Dirigida por Facundo Bartucci, la película se adentra en distintas etapas de la vida de Francisco, desde sus orígenes en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano, donde asumió el liderazgo de la Iglesia católica en marzo de 2013. Lejos de limitarse a repasar los principales acontecimientos de su trayectoria, la producción pone el acento en las convicciones y los valores que atravesaron su recorrido.

Uno de los ejes centrales del documental es su compromiso con las personas más vulnerables. La película recupera su cercanía con los sectores marginados, su preocupación por quienes viven en situaciones de pobreza y su insistencia en visibilizar a aquellos que suelen quedar al margen de las discusiones sociales.

Un recorrido por la vida de Francisco, con su propia voz

Uno de los aspectos distintivos de Recen por mí es el material audiovisual que incorpora. El documental cuenta con imágenes del Archivo Vaticano y utiliza la propia voz de Francisco para acompañar el relato, una decisión que le aporta un tono íntimo a la reconstrucción de su historia.

El título, además, recupera una expresión que quedó asociada para siempre a su manera de relacionarse con los fieles. El 13 de marzo de 2013, después de ser elegido papa, Bergoglio apareció por primera vez en el balcón de la Basílica de San Pedro y, antes de impartir su bendición, sorprendió con un pedido sencillo "Recen por mí".

El documental cuenta con imágenes del Archivo Vaticano y utiliza la propia voz de Francisco para acompañar el relato.

Aquellas palabras marcaron el comienzo de un pontificado que buscó imprimirle una impronta de cercanía y sencillez al liderazgo religioso. Con el paso de los años, la frase se convirtió en una constante de sus encuentros públicos y despedidas, y terminó funcionando como una de las expresiones más reconocibles de su identidad.

En ese sentido, la película no solo recupera los momentos más importantes de su recorrido personal y religioso, sino que también invita a volver sobre las ideas que guiaron su paso por la Iglesia católica y su vínculo con la sociedad. El documental Recen por mí, dirigido por Facundo Bartucci, llegó a los cines argentinos el jueves 19 de noviembre de 2026.